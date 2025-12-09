Suscribirse

33 partidos, grupos significativos y precandidatos se inscribieron para participar en las consultas interpartidistas de 2026

De acuerdo con el calendario electoral, todos los movimientos, partidos y candidatos tienen hasta el 22 de diciembre para hacer modificaciones o retirarse de las consultas.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 9:58 p. m.
El panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 comenzó a tomar forma con la inscripción de 33 partidos, grupos significativos de ciudadanos y precandidatos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que buscarán habilitar consultas interpartidistas para escoger sus cartas presidenciales el próximo año.

La cifra es el resultado de las diferentes radicaciones que llegaron entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, cuando los colectivos tradicionales, movimientos regionales y organizaciones emergentes formalizaron su intención de medirse en las urnas antes de la primera vuelta.

Las solicitudes incluyen desde comunicaciones de presidentes de partido hasta cartas de ciudadanos que aspiran a impulsar candidaturas independientes mediante firmas, una figura que ha venido tomando cada vez más fuerza entre los aspirantes a quedarse con el puesto más importante en la Casa de Nariño.

Ahora bien, la diversidad de actores inscritos, como lo han puesto sobre la mesas diferentes analistas, e incluso, algunos de los mismos candidatos, refleja un ciclo político marcado por la fragmentación, el ascenso de proyectos locales y el interés creciente de nuevas plataformas en disputar espacios de representación.

Los inscritos

  • GSC- Colombia Diferente- La Fuerza de las regiones
  • Mais
  • Liga de Gobernantes Anticorrupción
  • Partido Demócrata Colombiano
  • Partido Liberal
  • Partido Colombia Renaciente
  • Aico
  • GSC Unidos La Fuerza de las Regiones
  • GSC Firme Luna sí hay un cambio
  • Partido En Marcha
  • GSC Avanza Colombia
  • Partido Nuevo Liberalismo
  • Pacto Histórico
  • GSC Movimientos Valiente
  • GSC Rescatemos a Colombia
  • GSC Con toda por Colombia
  • GSC Caicedo
  • GSC Firme con Lizcano Colombianismo
  • Partido Oxígeno
  • Partico Centro Democrático
  • GSC Juego Limpio
  • Partido político La Fuerza de la Paz
  • Partido Colombia Justa Libres
  • Partido Ecologista Colombiano
  • GSC Colombia, una nueva historia
  • GSC Vamos a Confiar con Pipe Córdoba
  • GSC Con Claudia Imparables
  • Partido de la ‘U’
  • Partido Cambio Radical
  • Partido Conservador Colombiano
  • Partido Comunes
  • Partido Esperanza Demócrata
  • Partido del Trabajo de Colombia

