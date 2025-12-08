Suscribirse

Partidos definen estrategias y alianzas rumbo a 2026: “Ya muchos han presentado su cabeza de lista”

Partidos como el Pacto Histórico y el Centro Democrático optaron por listas cerradas, mientras que Fuerza Ciudadana conformó una coalición para presentar lista abierta.

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 2:33 p. m.
Este lunes, 8 de diciembre, vence el plazo para las inscripciones de los aspirantes al Senado para las elecciones del 8 de marzo de 2026, y varios partidos políticos ya han definido cabezas de lista y modalidad de participación. Así lo explicó el abogado Aníbal José Llanos de la Cruz en SEMANA, quien indicó que “ya muchos de los partidos han presentado su cabeza de lista y han finiquitado este procedimiento”.

Como recordó Llanos, el Pacto Histórico y el Centro Democrático decidieron presentar listas cerradas con el propósito de competir por un mayor número de curules. En el caso del Centro Democrático, señaló que “el número 25 está asignado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien con ese número pretende en la colectividad llegar a un número suficiente de escaños que le permitan ser mayoría, y una mayoría opositora en este caso, si se elige en las próximas elecciones presidenciales el candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda”.

En cuanto a otras colectividades, Llanos precisó que Fuerza Ciudadana conformó una coalición con Comunes, Voz Pública, Voces, Partido Comunista de Colombia, Movimiento de la Constitución Popular, Gente Nueva, M19 y Movimiento Campesino Colombiano para presentar lista abierta. Según el abogado, el movimiento busca “medirse en la contienda electoral hacia Senado y Cámara y nuevamente poder retomar su personería jurídica”. Añadió que, en el caso del Partido Comunes, se espera mantener representación para “mantener su vida política en el ámbito nacional” tras los acuerdos de paz con las extintas Farc.

El cierre de inscripciones definirá los nombres que entrarán oficialmente a la contienda legislativa de 2026, en la que las colectividades medirán su fuerza con listas cerradas y abiertas, así como con nuevas alianzas políticas.

