CONFIDENCIALES
El representante Jorge Tovar, hijo de alias Jorge 40, ¿impedido para investigar a Petro?
Sectores de oposición creen que el representante debería declararse impedido, pues su padre es gestor de paz.
A raíz de las revelaciones del excanciller Álvaro Leyva sobre Gustavo Petro, hay una denuncia del exministro Wilson Ruiz contra el presidente en la Comisión de Acusación de la Cámara relacionada con el polémico viaje a París.
Ocurrió en junio de 2023, cuando Petro se desapareció por 48 horas en la capital francesa. El problema es que el mandatario firmó un decreto prolongando su viaje y argumentó problemas meteorológicos en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando, según testigos, eso nunca ocurrió.
La denuncia llegó a la Comisión hace más de seis meses y el coordinador es el representante Jorge Rodrigo Tovar, quien no ha tomado decisiones. Petro, su investigado, designó al padre del congresista, Jorge Tovar Pupo, exjefe paramilitar conocido con el alias de Jorge 40, como gestor de paz, una medida que le otorga varios beneficios. Sectores de oposición creen que el representante debería declararse impedido.