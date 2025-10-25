Suscribirse

CONFIDENCIALES

El representante Jorge Tovar, hijo de alias Jorge 40, ¿impedido para investigar a Petro?

Sectores de oposición creen que el representante debería declararse impedido, pues su padre es gestor de paz.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
25 de octubre de 2025, 7:03 a. m.
Jorge Tovar, congresista.
Jorge Tovar. | Foto: GABRIELA ALVARADO-semana

A raíz de las revelaciones del excanciller Álvaro Leyva sobre Gustavo Petro, hay una denuncia del exministro Wilson Ruiz contra el presidente en la Comisión de Acusación de la Cámara relacionada con el polémico viaje a París.

Ocurrió en junio de 2023, cuando Petro se desapareció por 48 horas en la capital francesa. El problema es que el mandatario firmó un decreto prolongando su viaje y argumentó problemas meteorológicos en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando, según testigos, eso nunca ocurrió.

Contexto: Álvaro Leyva denunció nuevamente a Gustavo Petro ante fiscal de EE. UU. por sus “arengas” en Nueva York contra Donald Trump

La denuncia llegó a la Comisión hace más de seis meses y el coordinador es el representante Jorge Rodrigo Tovar, quien no ha tomado decisiones. Petro, su investigado, designó al padre del congresista, Jorge Tovar Pupo, exjefe paramilitar conocido con el alias de Jorge 40, como gestor de paz, una medida que le otorga varios beneficios. Sectores de oposición creen que el representante debería declararse impedido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump arrincona a Gustavo Petro: tres puntos clave que ponen en jaque a Colombia. Esto es lo que puede venir

2. Petro contra Trump: los detalles secretos de la pelea y el libreto para tratar de defenderse frente a la Casa Blanca

3. Golpe a la seguridad: esto le costará a Colombia perder el apoyo de Estados Unidos. El panorama es alarmante. “Quedamos alineados con el Eje del Mal”

4. Escándalo: el general Federico Mejía usó un helicóptero del Ejército para liberar a un traficante de cocaína en el Cauca. Estas son las pruebas

5. Habla Carlos García, medio hermano de Mauricio Leal: dice que Jhoiner “mató” al estilista y a su madre y quiere quedarse con los bienes; pidió investigar a otras dos personas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jorge TovarGustavo PetroJorge 40

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.