Suscribirse

Política

Exministro Wilson Ruiz amplió su denuncia contra Petro ante la CPI: “Es clara su intención por fortalecer los grupos terroristas”

El exfuncionario añadió nuevos hechos que, según él, son de “extrema gravedad” y que probarían la relación del presidente con el fortalecimiento de grupos armados en el país.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 12:51 p. m.
Exministro Wilson Ruiz amplió su denuncia ente la CPI contra Petro: “es clara la intención de Gustavo Petro por fortalecer los grupos terroristas”
Wilson Ruiz amplió su denuncia ante la CPI contra Petro. | Foto: Semana

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, radicó un nuevo escrito ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, en el que amplía la denuncia contra Gustavo Petro Urrego.

Contexto: Juzgado ordena a la UNP restablecer esquema de seguridad completo al exministro de Justicia Wilson Ruiz
El exministro Wilson Ruíz radicó este martes una denuncia contra Gustavo Petro en la Corte Penal Internacional en La Haya.
El exministro Wilson Ruíz radicó este martes una denuncia contra Gustavo Petro en la Corte Penal Internacional en La Haya. | Foto: Suministrado a SEMANA

En el documento, Ruiz señala al mandatario de haber consolidado, desde su llegada al poder en 2022, una política que habría fortalecido a grupos armados ilegales, al tiempo que debilitaba a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.

La acusación se fundamenta en hechos recientes que, según Ruiz, evidencian la gravedad de la situación. Entre ellos, destaca el asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

Contexto: “Si fueran transparentes, no habría nada que esconder”: Wilson Ruiz cuestionó acuerdo de confidencialidad de la Imprenta sobre pasaportes
Exministro Wilson Ruiz y el presidente Gustavo Petro
Exministro Wilson Ruiz y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto suministrada por Wilson Ruiz y foto Presidencia

El denunciante asegura que este crimen, atribuido en las investigaciones preliminares a disidencias de las FARC, estaría vinculado al clima de hostilidad generado por más de 40 publicaciones en redes sociales hechas por el propio presidente Petro contra el dirigente opositor.

El escrito también hace referencia a lo que califica como “beneficios judiciales” otorgados a organizaciones criminales en el marco de la política de paz total, la cual, según la denuncia, habría servido para garantizar ventajas territoriales y jurídicas a grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, sin un marco jurídico claro que las sometiera a la justicia.

Contexto: Exministro de Justicia Wilson Ruiz cuestionó a la Comisión de Acusación por acumular denuncias en contra de Gustavo Petro
El exministro de Justicia Wilson Ruiz tras los más recientes hechos de sicariato y atraco en el país.
El exministro de Justicia Wilson Ruiz tras los más recientes hechos de sicariato y atraco en el país. | Foto: FOTO1,2,3: AUTOR ANÓNIMO/FOTO4:SEMANA.

“En entrevista en el programa de televisión denominado Los Informantes, de Caracol Televisión, el pasado 31 de marzo de 2025, Silvana Guerrero y alias Ricardo, terroristas del movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional confirmaron que con su trabajo “político” (intimidación y amenaza a la población civil) ayudaron a elegir a Petro como presidente", dijo.

Y sigue el documento: “Confirmando los acuerdos pactados en los centros de reclusión y los acercamientos de su hermano Juan Fernando Petro Urrego y la justificación de los decretos que tanto beneficiaron en los territorios a estos grupos”, dice la ampliación de la denuncia".

Contexto: Denuncia contra Gustavo Petro ante la CPI: atentado a Miguel Uribe Turbay y acto en La Alpujarra es llevado con “preocupación y urgencia”
Wilson Ruiz y Gustavo Petro. FOTO: Semana y Cortesía Presidencia
Wilson Ruiz y Gustavo Petro. | Foto: Semana y Cortesía

Ruiz asegura que la estrategia oficial ha tenido un impacto directo en el incremento de la violencia: 81 líderes sociales fueron asesinados en los primeros cinco meses de 2025, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, alude a informes internacionales que señalan a Colombia como el principal productor mundial de cocaína, con más del 67 por ciento de los cultivos registrados.

Otro de los puntos mencionados es la cercanía del presidente Petro con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que Ruiz describe como un aliado estratégico de grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico.

Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan
Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. | Foto: Presidencia

Finalmente, el exministro solicita al fiscal de la CPI, Karim Khan, que investigue al mandatario colombiano por presunta responsabilidad, por omisión, en crímenes de lesa humanidad y de guerra, de acuerdo con los artículos 7, 8 y 28 del Estatuto de Roma.

Con esta ampliación, la denuncia busca que el tribunal internacional evalúe el rol del presidente Petro en el contexto de violencia que atraviesa el país y determine su eventual responsabilidad penal.

La Corte Penal Internacional rechazó las represalias que tomó Rusia luego de emitir la orden de captura contra Vladimir Putin.
La sede de la Corte Penal Internacional. | Foto: Corte Penal Internacional

“De la manera más atenta reitero la solicitud realizada en meses anteriores, pues como es evidente la estrategia del señor Gustavo Petro por fortalecer los grupos terroristas en Colombia es evidente y ha dejado a su merced a la población civil, buscando permanecer en el poder a través de la intimidación que genera estos grupos en sus áreas de influencia”, anotó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Números de la suerte de Walter Mercado para este 1 de octubre: predicciones para los 12 signos a inicio de mes

2. Ideam entregó el pronóstico para el primer día del mes de Halloween: advirtió lluvias y tormentas eléctricas este 1 de octubre

3. Arne Slot puso la cara: esto dijo sobre el reemplazo de Luis Díaz tras sufrir otra derrota

4. Furor en redes sociales: Elon Musk eliminó Netflix y causó una ola de saboteo a la plataforma de streaming; ¿por qué lo hizo?

5. Exministro Wilson Ruiz amplió su denuncia contra Petro ante la CPI: “Es clara su intención por fortalecer los grupos terroristas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Wilson RuizCorte Penal Internacionalla hayaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Exministro Wilson Ruiz amplió su denuncia ente la CPI contra Petro: “es clara la intención de Gustavo Petro por fortalecer los grupos terroristas”

Exministro Wilson Ruiz amplió su denuncia contra Petro ante la CPI: “Es clara su intención por fortalecer los grupos terroristas”

Redacción Semana
Comisión Séptima del Senado

Día clave para la reforma a la salud: así estarían los votos para las ponencias

Redacción Semana
La presidenta del Partido de la U Dilian Francisca Toro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo han tenido acercamientos.

“Ministro, absténgase de hablar de acuerdos descontextualizados”: Dilian Francisca Toro le reclamó a Guillermo Alfonso Jaramillo

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.