Denuncia contra Gustavo Petro ante la CPI: atentado a Miguel Uribe Turbay y acto en La Alpujarra es llevado con “preocupación y urgencia”

Sin embargo, tras esa solicitud, Ruiz vivió un acto que considera puede ser una represalia. La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó la decisión, de “manera unilateral, de realizar una modificación a mi esquema de seguridad y de mi núcleo familiar, sin tener presente el riesgo inminente en el que me encuentro y la notoria situación de orden público que actualmente está atravesando Colombia, debido a las constantes amenazas a la democracia y libertad de expresión, como son los atentados en contra de la vida de las personas, que tienen como fin silenciar a las que representan una oposición determinante al Gobierno nacional”.

La familia además ha recibido amenazas por WhatsApp. “Señor Wilson Ruiz, no lo queremos más por estos lados. Siga haciendo caso omiso al mensaje que le enviamos con su hijo y esta vez sí no fallamos. Ya sabemos que le quitaron los escoltas y dónde está viviendo y qué personas frecuenta. Tiene 48 horas para salir del país, si no, aténgase a las consecuencias. [...] su cabeza vale [...]”, decía uno de estos mensajes.