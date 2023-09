Urgente: Juan Fernando Petro dijo que su hermano, el presidente Gustavo Petro, obtuvo más de un millón de votos en las elecciones impulsado por criminales en las cárceles

“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que (Álvaro) Uribe entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro que en lugares donde (Gustavo) Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo (Petro) obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (...) con ese millón y pico de votos fue que ganó”.

El hermano del mandatario no ha negado su cercanía a los diálogos con personas involucradas en el conflicto, incluso reclusos, pero ha marcado una clara distancia con el escándalo que protagoniza. “Nosotros por todos los territorios y de manera abierta y transparente hablamos al país del concepto de ‘paz total’, de ‘perdón social’, de gestores de paz como una filosofía que tenía que ser adoptada por la sociedad, para ser debatida por la sociedad en pleno, pero allí no se ha hablado de ninguna negociación ”.

Gustavo Petro padece del síndrome de Asperger: la explosiva revelación la hizo su hermano Juan Fernando Petro en medio de la polémica por la salud del presidente

“Él habita su propio universo que está en su cabeza y a veces el mundo no existe allá afuera y su capacidad, porque él ni siquiera es inteligente, desde mi perspectiva él es genio, eso lo separa del promedio de la gente y no porque él sea un presumido, prepotente, orgulloso, sino por la misma condición”, señaló Juan Fernando.

Por primera vez, Ingrid Betancourt revela detalles secretos del día que se encontró con Gustavo Petro en Bruselas: “Él no estaba consciente, estaba tirado en el suelo de la sala”

Al llegar a la residencia del hoy presidente, quien vivía con su exesposa Mary Luz Herrán y sus dos hijos Andrea y Andrés, el grupo se encontró a Gustavo Petro, en pleno día, tirado en el suelo, sin responder y totalmente ido. “Y uno no sabe por qué, simplemente uno dice ‘esto no es normal’. Y de ahí, uno puede especular: ¿qué le pasó? ¿Estaba depresivo? ¿Tomó mucho licor la noche anterior?”, le dijo Betancourt a SEMANA.

Agregó que, al ver que Petro no podía actuar por sí mismo, habló entonces con Mary Luz Herrán y vio cómo los hijos, en ese entonces muy chiquititos, como de tres años, corrían por toda la casa. “Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: ‘Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde’”.

Betancourt insistió en que Petro no estaba consciente y no como una persona, por ejemplo, enferma con gripa, que por lo general está en su cama y responde ante las preguntas, lo cual no era el caso: “Estaba fuera de circuito. No reaccionaba”.