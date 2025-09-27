Juzgado ordena a la UNP restablecer esquema de seguridad completo al exministro de Justicia Wilson Ruiz

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali le dio la razón al exministro de Justicia y precandidato presidencial Wilson Ruiz, tras una tutela que presentó luego de que se le redujera su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección.

En la sentencia se ordenó que la UNP debe restaurar en las próximas 48 horas, a partir del 26 de septiembre, su esquema de seguridad completo, que consta de dos vehículos blindados y cuatro escoltas.

“No se trata solo de mi seguridad personal, sino de la garantía de que en Colombia la oposición política no puede ser silenciada a través del miedo o de la desprotección estatal. El Estado tiene el deber de proteger a quienes pensamos distinto y de garantizar que podamos ejercer nuestras convicciones con libertad y seguridad”, aseguró.

El exministro de Justicia alertó la situación. | Foto: DANIEL REINA ROMERO

Precisamente, uno de los argumentos que presentó Ruiz, además de la falta de motivación de la UNP para tomar esa decisión, es que hace parte de la oposición política al presidente Gustavo Petro, pues Ruiz ha sido una voz crítica de la gestión del mandatario.

Según argumentó Ruiz, y el juez le dio la razón, la decisión que tomó la UNP carecía de motivación suficiente, pese a que los estudios técnicos confirmarían que el exministro de Justicia cuenta con un nivel de riesgo extraordinario.

En ese sentido, también se ordenó que a partir de ese momento se deberá justificar con claridad las razones por las que se haga cualquier cambio y que Ruiz participe de las evaluaciones de riesgo.

La decisión judicial se presenta como un precedente ante eventuales decisiones de la UNP sobre los esquemas de los líderes de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, pues recuerda que el Estado tiene un deber reforzado frente a quienes ejercen oposición política y han sido amenazados o víctimas de atentados en el país.

La UNP le había disminuido el esquema. | Foto: SEMANA

En el caso de Ruiz, el exfuncionario fue amenazado por hechos registrados en Cali entre 2022 y 2023 por medio de amenazas directas y seguimientos intimidatorios, lo que genera que se haya mantenido el riesgo extraordinario sobre él y su familia.

En ese sentido, la sentencia judicial establece que los derechos fundamentales “no pueden subordinarse a decisiones administrativas desproporcionadas ni convertirse en instrumentos de retaliación política” interpretó el exministro.