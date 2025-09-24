Una fuerte pelea se ha desatado entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el exjefe de despacho y precandidato presidencial, Alfredo Saade, por una supuesta falta de esquema de seguridad que tendría el exfuncionario quien, según dijo, tuvo que recurrir al transporte público para cumplir labores de campaña.

Benedetti le contestó que ya tenía seguridad y que pedía carros como si se tratara de una agencia de alquiler, según le informaron desde la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Si es así, díganle a Saade que yo le pago el Uber”, dijo en tono irónico el ministro del Interior.

Ante eso, Saade volvió a reclamar garantías para ejercer sus derechos políticos. “Su senilidad puede estar afectando los procesos en el Ministerio del Interior. Le pido y le exijo respeto por los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia. No somos ningunos pendejos como usted nos trata, su responsabilidad es prestarnos la seguridad y, si le quedó grande, renuncie al cargo”, afirmó Saade.

El exjefe de despacho de la Presidencia le dijo al ministro que no se trata de un juego y que ya hay un precandidato asesinado, haciendo referencia a Miguel Uribe Turbay.