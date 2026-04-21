El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse a la crisis de seguridad en el Catatumbo durante el consejo de ministros de este 21 de abril, en el cual lanzó una fuerte advertencia sobre la necesidad de coordinación con Venezuela y el papel clave de la inteligencia en las operaciones militares.

En medio de su intervención, el mandatario aseguró que el manejo de la situación en esa región fronteriza requiere un enfoque prioritariamente de seguridad, por lo que anunció que su delegación estará encabezada por autoridades del sector defensa.

“Mi delegación va a ser más bien militar, policial… el ministro de Defensa… para que organice la comitiva”, afirmó, dejando claro que el énfasis inmediato será el control del orden público.

Petro también hizo referencia a la necesidad de establecer canales de coordinación con el gobierno venezolano, especialmente en materia de inteligencia.

“La orden que he dado desde hace tiempo es una coordinación con la policía y las fuerzas militares de Venezuela… y estrecha en relación a inteligencia”, señaló, insistiendo en que sin este componente cualquier acción armada puede resultar fallida o incluso contraproducente.

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En su declaración, el jefe de Estado advirtió que un plan conjunto en la zona ha sido afectado por interferencias. “Ha sido saboteado hasta el momento y no debe ser saboteado”, dijo, citando información del director de inteligencia del país.

Esta afirmación se da en medio de un contexto de violencia persistente en el Catatumbo, donde operan grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las Farc, lo que ha llevado incluso a la declaratoria de medidas excepcionales por parte del Gobierno.

Uno de los puntos más contundentes de su intervención estuvo relacionado con el uso de la inteligencia en operaciones militares.

Petro advirtió que su ausencia puede tener consecuencias graves para la población civil. “Si no hay inteligencia las bombas caen donde no es… si los disparos se dan sin inteligencia terminan matando a la gente, como ya ha pasado en Colombia”, afirmó.

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El pronunciamiento del mandatario se da en un momento en el que la región del Catatumbo continúa siendo una de las más complejas en materia de orden público, debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales y su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela.

Las declaraciones del presidente reafirman la apuesta de su gobierno por una estrategia que combine acciones militares con cooperación internacional, especialmente con el país vecino, en medio de un panorama que sigue generando preocupación por la seguridad y la estabilidad en esa zona del país.

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