CNE tendrá que dirimir las restricciones a los debates presidenciales propuestas por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El candidato presidencial Luis Gilberto Murillo acudió al Consejo Nacional Electoral e instauró una queja formal con la que busca que varios aspirantes a la Presidencia —quienes no ocupan los tres primeros lugares en las encuestas— puedan participar en los debates en la recta final de la contienda.

El motivo de la molestia de Murillo surgió luego de que, el lunes 20 de abril, el candidato Abelardo de la Espriella propusiera un debate entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y él, los tres competidores más opcionados para reemplazar a Gustavo Petro.

“Si se llevan los 14 candidatos o los 13 que quedan hoy, ahí no va a haber debate de nada. Lo que va a haber es un desespero de la mayoría que no tiene opciones para tratar de figurar atacándonos a los que sí tenemos opción”, opinó el penalista.

Como si fuera poco, el candidato presidencial Iván Cepeda, quien lidera las más recientes encuestas, condicionó este martes 21 de abril su participación en los debates electorales de cara a la recta final de la campaña presidencial.

Candidato presidencial Luis Gilberto Murillo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Dijo que asistiría a debates exclusivamente con los candidatos de “extrema derecha”, como llama a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. En contraste, deja por fuera a los aspirantes del centro: Sergio Fajardo, Claudia López, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo, entre otros.

“Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso: los candidatos de la extrema derecha. Con otros candidatos podemos tener diálogos y conversaciones. Aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta: la mía es la posición de lo social, de seguir por el camino de entregarle al pueblo colombiano bienestar a través de reformas sociales. La otra es la neoliberal, de seguir en la concentración de la riqueza, la militarización del país, el incremento de la confrontación y la violencia. La ciudadanía tiene el derecho a conocer las propuestas y confrontarlas con los candidatos de la extrema derecha”, propuso Iván Cepeda.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Foto: Pantallazo tomado de la transmisión de las redes sociales de Abelardo de la Espriella del lunes 20 de abril de 2026.

La propuesta de Cepeda generó indignación entre varios candidatos del centro, entre ellos Murillo, quien, además de pronunciarse, fue más allá y elevó una queja ante el CNE.

“Estoy en el CNE presentando una queja porque estamos muy en contra de las declaraciones que han hecho algunos candidatos sobre la intención de excluir de manera arbitraria a candidatos a la Presidencia que estamos debidamente inscritos; ese es un esfuerzo, precisamente, para excluir. Y así van a organizar”, dijo Murillo.

Afirmó que el país necesita debates abiertos con todos los candidatos: “No vamos a aceptar que, por arbitrariedades de algunos de los candidatos, se nos excluya. Necesitamos que los medios, el cuarto poder, garanticen la igualdad de oportunidades de los candidatos para que los electores conozcan qué estamos proponiendo. Y el Consejo Nacional Electoral debe garantizar que se den las garantías”.

Candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Colprensa

Por eso, añadió Murillo: “la palabra es garantía para todos. Le hemos pedido al CNE que se pronuncie”.

En otro mensaje que divulgó en su red social X, Murillo añadió: “No se trata de egos ni de quién ‘clasifica’ a otros candidatos. Se trata de reglas claras, igualdad y respeto al electorado, porque todos los que cumplimos la ley tenemos derecho a debatir de cara al país. ¿O no?”, preguntó.

SEMANA conoció que la queja de Murillo presentada este martes es contra Abelardo de la Espriella, porque su pronunciamiento fue el lunes, pero el miércoles radicará otra contra Iván Cepeda.