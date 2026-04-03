Se conoce por qué mamá de la menor abusada por pastor de Chinchiná no ha querido hablar: “Me puso una sola condición”

El próximo 29 de abril se cumple un año de un caso que conmovió al país. Se trata del secuestro y abuso sexual del que fue víctima una menor de edad a manos de su padrastro.

Precisamente, en abril del año pasado, se viralizó un video en el que se observó a un sujeto identificado como José Ramírez, pastor de una iglesia cristiana, corriendo detrás de la niña en una vía empedrada, exactamente en la vereda San Andrés de Chinchiná, Caldas.

Se trataba de Ramírez persiguiendo a su hijastra, a quien minutos antes había secuestrado y abusado sexualmente. El pastor violador había amarrado a la menor con unas cuerdas, las mismas que logró quitarse para salir a correr y pedir ayuda.

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La menor fue auxiliada por vecinos de la finca, mientras que al criminal la comunidad intentó lincharlo. Al final, fue entregado a la Policía y hace poco un juez lo condenó a 43 años, seis meses y un día de prisión por los delitos de acceso carnal violento agravado y secuestro agravado.

Desde La Tramacua, prisión ubicada en Valledupar, Ramírez entregó en días pasados una entrevista para el videopódcast Conducta delictiva, donde, en su extenso testimonio, terminó salpicando a su esposa y madre de la niña.

El hombre afirmó que su esposa, supuestamente, sabía del comportamiento abusivo de él hacia su hijastra. Sin embargo, también a través de Conducta delictiva, Julián Martínez, abogado de la menor y su madre, lo desmintió.

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En esa entrevista, el jurista Martínez también reveló por qué la madre de la menor ha decidido no hablar públicamente, a pesar de los señalamientos de Ramírez.

“Ella tiene conocimiento de que varios medios periodísticos han querido obtener la versión directamente de ella, no a través de mi persona u otra persona. La respuesta que ella me ha dado es: ‘Julián, Jesucristo no se defendió’. Ya no estamos hablando de una persona religiosa como tal, porque nadie puede negar la existencia de Jesús, ni de su historia, independientemente de si es o no religioso. Jesucristo no se defendió. Fueron sus hechos, su conducta, lo que a futuro lo defendió”, explicó el abogado en Conducta delictiva.

Al costado izquierdo, el violador José Ramírez mientras ofrecía la entrevista a 'Conducta delictiva' desde La Tramacua, prisión ubicada en Valledupar. Foto: Cuenta en YouTube Conducta Delictiva y Policía Nacional, respectivamente.

Agregó Martínez en dicho videopódcast: “En el caso de la señora Esperanza, la madre, quien me puso una sola condición a través de su hermano cuando me iban a otorgar el poder, me dijo: ‘Julián, obtener una condena no va a ser difícil por todos los medios probatorios que se tienen. Yo le otorgo el poder a usted siempre y cuando se comprometa conmigo y con la menor a que la pena sea ejemplarizante. Ese va a ser el compromiso’. Y bueno, considero que se cumplió el trabajo, logré las expectativas, la señora madre de la menor quedó satisfecha con la labor que se ha realizado y se sigue realizando, porque también la voy a representar en el proceso civil para el divorcio, ya sea a través de un juez de la República o de una notaría”.