Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, sigue sorprendiendo en cada aparición en público cuando habla de política. A propósito, en días pasados se volvió tendencia luego de aparecer posando feliz junto al expresidente Gustavo Petro, pese a que lo había llamado “ladrón”, “traidor”, y hasta lo denunció en la Comisión de Acusaciones y la CIDH.

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Ahora, López, en medio de una entrevista en el Georgetown Americas Institute, aseguró que ella era la única en la centro derecha y que los electores la habían castigado por haber votado, en su momento, por Petro.

“Y la única en la centro derecha era yo y me castigaron porque voté por Petro. En la segunda vuelta, cuando perdimos, voté por Petro en 2018, voté por Petro en 2022 y no me arrepiento de esa decisión”, dijo López en medio de un diálogo con Michael Shifter, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, y Denisse Yanovich, directora ejecutiva del Georgetown Americas Institute.

Claudia Lopez volvió a sorprender: La única en la centro derecha era yo… y me castigaron por haber votado por Petro”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/Prw94g1CZB — Revista Semana (@RevistaSemana) October 6, 2026

A propósito de lo dicho recientemente por López en el Georgetown Americas Institute sobre Petro, en marzo de 2025 ella respondió en un video a unas declaraciones del hoy expresidente, en donde él aseguraba que la exalcaldesa “lo traicionó siete veces”.

“Lo traicionan a uno, Claudia López me ha traicionado siete veces, no hay mujer que me haya traicionado más que ella en toda mi existencia”, dijo Petro en medio de una sesión con el gabinete ministerial, el año pasado.

Tras lo anterior, en ese momento, López le respondió a Petro que el único que había traicionado a Colombia era él.

“La verdad, presidente, es que aquí el único que ha traicionado a Colombia es usted. Que traicionó el voto de confianza por el cambio de millones de colombianos, incluido el mío. Al único que paré fue a Petro, no al metro”, le respondió López a Petro.

Y así como el caso expuesto anteriormente, han sido varias las ocasiones en que López ha arremetido contra Petro, pero, al final, termina cambiando de posición y abrazada con el expresidente.