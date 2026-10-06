María Fernanda Cabal le habla a Gustavo Petro: “Es hora de que se resigne y acepte la derrota”

María Fernanda Cabal, la nueva militante del Partido Republicano de Colombia, frenó a Gustavo Petro en redes sociales y le dijo que es hora de que se resigne, luego de que siguiera cuestionando los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Abelardo De La Espriella.

El comentario de Cabal llegó cuando el exmandatario insistió en su teoría de aparente fraude electoral, del que no se tienen pruebas sólidas hasta ahora y sí múltiples interrogantes sobre la legitimidad de las denuncias. Él anticipó que el asunto está en manos de la justicia.

Insólito: fallo judicial le da vía libre al expresidente Gustavo Petro para hablar de “fraude electoral” sin tener pruebas

Cabal no ocultó la molestia por el comentario del exjefe de Estado: “Petro, ya es hora de que se resigne y acepte la derrota. Los colombianos decidieron, incluso bajo la amenaza del voto fusil. Deje de invocar un fraude y de sembrar caos. La voluntad del ciudadano está por encima de su ego alterado”.

La teoría sigue en disputa. Ahora, el registrador Hernán Penagos presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado para que Gustavo Petro se retracte de los señalamientos que hizo mientras estuvo en el poder contra la institucionalidad y el alto funcionario. La acción fue admitida por el alto tribunal.