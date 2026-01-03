Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que una vez que las fuerzas de operaciones especiales atravesaron el complejo y llegaron a la habitación de Maduro, él y su esposa intentaron escapar a una habitación reforzada con acero, pero fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses.

“Intentaba llegar a un lugar seguro”, dijo Trump, y añadió: “Era una puerta muy gruesa, muy pesada. Pero no pudo llegar a ella. Llegó a la puerta, pero no pudo cerrarla”.

Sobre dónde se encontraba Maduro, Trump dijo que “estaba en un lugar fuertemente custodiado, como una fortaleza. En realidad, estaba en una fortaleza”.

Nicolás Maduro fue trasladado a un buque norteamericano. Foto: Istock, AFP

“Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, donde hay acero macizo por todas partes. No consiguió cerrar ese espacio. Estaba intentando entrar en él, pero lo arrollaron tan rápido que no llegó a entrar. Nosotros estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo demás que se necesita para atravesar ese acero. Pero no nos hizo falta”, agregó el presidente estadounidense.

Un infiltrado y una réplica exacta de su casa: así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

El mandatario también dijo que no hubo ningún muerto del ejército de Estados Unidos durante la operación.

“Que no hayamos tenido ningún muerto fue increíble. Creo que no tuvimos ningún muerto, tengo que decirlo, porque a un par de muchachos los alcanzaron, pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado”, detalló Trump en la entrevista.

Donald Trump habló sobre la operación Foto: AP

Trump declaró luego al diario The New York Post que “muchos cubanos” que estaban “protegiendo” a Maduro “perdieron la vida”.