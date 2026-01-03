MUNDO

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

El presidente de Estados Unidos dio detalles sobre la operación que dio con la captura del dictador venezolano.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Mundo
4 de enero de 2026, 1:41 a. m.
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Nicolás Maduro y Cilia Flores Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que una vez que las fuerzas de operaciones especiales atravesaron el complejo y llegaron a la habitación de Maduro, él y su esposa intentaron escapar a una habitación reforzada con acero, pero fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses.

“Intentaba llegar a un lugar seguro”, dijo Trump, y añadió: “Era una puerta muy gruesa, muy pesada. Pero no pudo llegar a ella. Llegó a la puerta, pero no pudo cerrarla”.

Sobre dónde se encontraba Maduro, Trump dijo que “estaba en un lugar fuertemente custodiado, como una fortaleza. En realidad, estaba en una fortaleza”.

Nicolás Maduro, buque.
Nicolás Maduro fue trasladado a un buque norteamericano. Foto: Istock, AFP

“Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, donde hay acero macizo por todas partes. No consiguió cerrar ese espacio. Estaba intentando entrar en él, pero lo arrollaron tan rápido que no llegó a entrar. Nosotros estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo demás que se necesita para atravesar ese acero. Pero no nos hizo falta”, agregó el presidente estadounidense.

Confidenciales

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

Confidenciales

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Confidenciales

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Confidenciales

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Confidenciales

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

Confidenciales

“Faltan Cepeda, Petro y Santos”: Tomás Uribe, tras captura de Nicolás Maduro

Confidenciales

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

Cúcuta

Gobierno Petro evalúa nueva emergencia económica, social y ecológica por crisis en frontera con Venezuela

Bogotá

“Viene un boom económico”: aliado de María Corina Machado en Colombia proyecta la reconstrucción de Venezuela

Mundo

Este es el temido centro de detención donde Maduro permanecerá a la espera de un juicio: desde narcos y criminales hasta figuras mediáticas han estado allí

Un infiltrado y una réplica exacta de su casa: así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

El mandatario también dijo que no hubo ningún muerto del ejército de Estados Unidos durante la operación.

“Que no hayamos tenido ningún muerto fue increíble. Creo que no tuvimos ningún muerto, tengo que decirlo, porque a un par de muchachos los alcanzaron, pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado”, detalló Trump en la entrevista.

Donald Trump habló sobre la operación
Donald Trump habló sobre la operación Foto: AP

Trump declaró luego al diario The New York Post que “muchos cubanos” que estaban “protegiendo” a Maduro “perdieron la vida”.

Más de Confidenciales

Gloria Liliana Rodríguez, representante a la Cámara.

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de Nicolás Maduro.

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Gustavo Bolívar está interesado en que Petro logre que Maduro vuelva a la CIDH.

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

.

“Faltan Cepeda, Petro y Santos”: Tomás Uribe, tras captura de Nicolás Maduro

Salario mínimo 2026

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello.

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Senador Bernie Moreno, presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Nicolás Maduro.

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Noticias Destacadas