Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Las Fuerzas Militares de Colombia están en primer grado de alistamiento luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, este 3 de enero.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, informó que los uniformados deben estar atentos frente a cualquier vulneración que afecte al país.

Incrementan seguridad del presidente Petro por amenazas “físicas y mediáticas”

“Las fuerzas armadas se encuentran en primer grado de alistamiento para atender eventuales situaciones de seguridad en la zona de frontera”, afirmó Rodríguez desde Cúcuta.

Ella aseguró que la prioridad de las autoridades será blindar a Colombia para garantizar la soberanía, la defensa y la integridad territorial, por lo que se ordenó el despliegue de 30.000 soldados.