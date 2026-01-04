Confidenciales

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, confirmó el despliegue de 30.000 soldados en la frontera entre Colombia y Venezuela.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 11:31 a. m.
Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.
Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar. Foto: Captura de video de Facebook del perfil Noticias Cúcuta 75

Las Fuerzas Militares de Colombia están en primer grado de alistamiento luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, este 3 de enero.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, informó que los uniformados deben estar atentos frente a cualquier vulneración que afecte al país.

Incrementan seguridad del presidente Petro por amenazas “físicas y mediáticas”

“Las fuerzas armadas se encuentran en primer grado de alistamiento para atender eventuales situaciones de seguridad en la zona de frontera”, afirmó Rodríguez desde Cúcuta.

Ella aseguró que la prioridad de las autoridades será blindar a Colombia para garantizar la soberanía, la defensa y la integridad territorial, por lo que se ordenó el despliegue de 30.000 soldados.

Confidenciales

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Confidenciales

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

Confidenciales

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Confidenciales

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

Confidenciales

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Confidenciales

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Confidenciales

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

Política

Gobierno Petro destapa sus planes tras la captura de Nicolás Maduro

Política

Gobierno Petro se solidariza con Suiza por tragedia de inicio de año que deja 40 personas muertas: “Sinceras condolencias”

Salud

“El sistema está siendo empujado al colapso”: los sectores de la salud rechazan el bajo incremento de la UPC para 2026

Más de Confidenciales

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Estas son las primeras imágenes de Maduro y su esposa en la DEA.

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Gloria Liliana Rodríguez, representante a la Cámara.

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de Nicolás Maduro.

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Gustavo Bolívar está interesado en que Petro logre que Maduro vuelva a la CIDH.

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

.

“Faltan Cepeda, Petro y Santos”: Tomás Uribe, tras captura de Nicolás Maduro

Salario mínimo 2026

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

Noticias Destacadas