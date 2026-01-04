Cúcuta

Así vivieron venezolanos desde Cúcuta el primer día de la caída de Nicolás Maduro: “Es muy impactante”

Ciudadanos venezolanos que viven en Cúcuta salieron a las calles de la ciudad para celebrar la derrota de Maduro.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de enero de 2026, 11:12 a. m.
Cientos de ciudadanos se dieron cita en el Malecón de Cúcuta. Foto: SEMANA

El régimen de Nicolás Maduro finalmente cayó en Venezuela y desde Cúcuta se vivió como si fuese una festividad, donde cientos de ciudadanos venezolanos salieron a las calles de esta ciudad fronteriza para celebrar que llegó la libertad.

SEMANA hizo presencia en el Puente Internacional Simón Bolívar que conecta a San Antonio del Táchira en Venezuela con el área metropolitana de Cúcuta. Desde allí habló con ciudadanos venezolanos que celebraron la captura de dictador.

“Pues estamos tranquilos, la gente creo que hizo caso a lo que se pidió, que cuando el día que llegara, que sucediera lo que está pasando, que mantuviéramos la calma, que eso no iba a ser contra las poblaciones, sino únicamente contra ellos, contra la gente del gobierno, y pues eso nos ha dado un poquito de calma”, contó en SEMANA Mónica Angulo.

Esta ciudadana venezolana se encontraba en Cúcuta tras las festividades de Año Nuevo junto con algunos familiares y tras la captura de Maduro pasaba la frontera para volver a donde vive en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela.

“Hay gente haciendo compras nerviosas, que si la comida, eso es lo que más preocupa, pero como tal de que salir a la calle, todavía no estamos listos para salir a la calle a celebrar, la emoción es plena para todos los venezolanos, los que están dentro, los que están fuera, esperando que sea lo que Dios quiere, estamos en la mano de Dios”, agregó la mujer.

Caracas, Venezuela
Ciudadanos en el sector de La Parada, en inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar. Foto: Getty Images

Mayerlin Romano, otra ciudadana venezolana que vive en San Antonio del Táchira y es docente de un colegio ubicado en el barrio Pintosalinas, también expresó en SEMANA cómo recibió esta noticia.

“Es muy impactante porque hemos pasado una situación muy grave en todos los aspectos (...) Los vecinos dicen que hay que tener tranquilidad, que hay que repartirse en la casa, hacer compras, que hay que preparar comida, porque Dios sabe lo que se pueda presentar. Aunque yo confío mucho en Dios y la voluntad de Dios está sobre todo”, mencionó Romano.

Gobierno Petro evalúa nueva emergencia económica, social y ecológica por crisis en frontera con Venezuela

Hasta el momento, los pasos fronterizos que conectan a ambas naciones se encuentran con total normalidad tanto para el tránsito de vehículos particulares y de transporte público como de peatones.

Hay gran expectativa de lo que pueda ocurrió en los próximos días. SEMANA habló precisamente con fuentes militares venezolanas, quienes se reservaron de dar detalles y anunciaron que están a disposición de la orden que de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien fue nombrada como presidenta interina del país.

Mientras tanto, en la noche del 3 de enero de 2026, algunos ciudadanos venezolanos que viven en Cúcuta sí salieron a las calles de la ciudad para celebrar la derrota de Maduro.

Cientos de ciudadanos se dieron cita en el Malecón de Cúcuta, donde con banderas de Venezuela, juegos pirotécnicos y música, armaron una fiesta en plena calle. La alegría que se vivió en ese lugar es indescriptible. Los venezolanos bailan, se abrazan y todo fue felicidad.

Cientos de ciudadanos se dieron cita en el Malecón de Cúcuta.
Cientos de ciudadanos se dieron cita en el Malecón de Cúcuta. Foto: SEMANA

