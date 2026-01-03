Gobierno Petro evalúa nueva emergencia económica, social y ecológica por crisis en frontera con Venezuela

El Gobierno nacional anunció este sábado, 3 de enero, que el Ministerio del Interior está evaluando la declaración de una nueva emergencia económica, social y ecológica para atender la crisis que se avecina en la frontera entre Colombia y Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Así lo confirmó la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, al término de la instalación del puesto de mando unificado que ordenó el presidente Gustavo Petro en Cúcuta, donde se prevé que se profundicen los problemas en todos los frentes por la coyuntura en el vecino país.

“Los impactos económicos derivados de la dinámica migratoria regional han llevado al Gobierno nacional a evaluar una declaratoria de emergencia económica con el propósito de contar con herramientas que permitan una acción rápida, oportuna y eficiente ante esta situación”, dijo Rodríguez.

“El Gobierno nacional está trabajando en un proyecto de decreto de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública”, aclaró la cartera del Interior, liderada por Armando Benedetti. Foto: Esteban Vega

El Ministerio del Interior está liderando la iniciativa en articulación con las demás dependencias del Ejecutivo, e invitó a la Gobernación de Norte de Santander y a los mandatarios locales a presentar propuestas para esta plan que únicamente tendría vía jurídica cuando el jefe de Estado le dé el visto bueno.

“El Gobierno nacional está trabajando en un proyecto de decreto de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública. Esa es la razón de la declaratoria de emergencia que estamos trabajando”, aclaró la cartera del Interior, liderada por Armando Benedetti.

Se reveló que el Gobierno nacional ya tiene un documento consolidado con las primeras demandas de las diferentes carteras proyectado desde Cúcuta. El archivo está a la espera de ser revisado por la directora del Dapre y el presidente de la República.

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar. Foto: Captura de video de Facebook del perfil Noticias Cúcuta 75

De acuerdo con el Ministerio, la emergencia económica, social y ecológica busca atender medidas excepcionales y urgentes que no se pueden suplir por las vías ordinarias, dado el volumen presupuestal y el afán de implementarlas.

Además de esta medida, el Ministerio de Salud ordenó decretar la alerta amarilla hospitalaria en toda la región fronteriza de Colombia y Ecuador. De igual manera, se pidió que las EPS y los centros médicos cubran las necesidades de nacionales y migrantes.

Finalmente, en bloque, el gabinete de Gustavo Petro salió en su defensa, luego de las expresiones que emitió Donald Trump, quien le dijo al jefe de Estado colombiano: “Tiene que cuidar su trasero”.