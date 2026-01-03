Armando Benedetti confirmó que el Gobierno alista decreto de emergencia para la frontera durante el PMU en Cúcuta

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno nacional instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta con el fin de coordinar la respuesta del Estado frente a la situación en la frontera con Venezuela.
El Ministerio del Interior liderará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta, con el propósito de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación en la frontera.
Desde este espacio, el Ministerio del Interior liderará la adopción y proyección de un decreto para declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica.
De acuerdo con Benedetti, el PMU permitirá definir y articular medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas tanto a ciudadanos colombianos como a migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país por la frontera norte.
Entre las acciones previstas se encuentra la garantía de atención en salud mediante la articulación con centros médicos y hospitales, así como el acceso al derecho a la educación en coordinación con el Ministerio de Educación.
También se contempla la protección integral de niños, niñas y adolescentes, con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El plan incluye, además, atención especial a personas de terceras nacionalidades, la revisión y el fortalecimiento de los puestos fronterizos para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y la habilitación de albergues temporales en Cúcuta y otras ciudades del país.
Según el ministro, estas medidas buscan dar una respuesta integral y coordinada a la coyuntura humanitaria y social que se vive en la frontera.
Por su lado, el presidente, Gustavo Petro, trinó varias veces durante la madrugada y fue uno de los primeros líderes políticos que confirmaron la noticia.
“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió el mandatario.
Posteriormente, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo que activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender a población en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.
“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran", dijo.