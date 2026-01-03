Armando Benedetti confirmó que el Gobierno alista decreto de emergencia para la frontera durante el PMU en Cúcuta

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno nacional instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta con el fin de coordinar la respuesta del Estado frente a la situación en la frontera con Venezuela.

Desde este espacio, el Ministerio del Interior liderará la adopción y proyección de un decreto para declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica.

De acuerdo con Benedetti, el PMU permitirá definir y articular medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas tanto a ciudadanos colombianos como a migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país por la frontera norte.

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar. Foto: Captura de video de Facebook del perfil Noticias Cúcuta 75

Entre las acciones previstas se encuentra la garantía de atención en salud mediante la articulación con centros médicos y hospitales, así como el acceso al derecho a la educación en coordinación con el Ministerio de Educación.

También se contempla la protección integral de niños, niñas y adolescentes, con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Habitantes de Caracas reportan explosiones desde tempranas horas de la madrugada de este 3 de enero de 2026. Los ataques se presentarían en otras ciudades de Venezuela Foto: Tomada de Redes Sociales

El plan incluye, además, atención especial a personas de terceras nacionalidades, la revisión y el fortalecimiento de los puestos fronterizos para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y la habilitación de albergues temporales en Cúcuta y otras ciudades del país.

Según el ministro, estas medidas buscan dar una respuesta integral y coordinada a la coyuntura humanitaria y social que se vive en la frontera.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

Por su lado, el presidente, Gustavo Petro, trinó varias veces durante la madrugada y fue uno de los primeros líderes políticos que confirmaron la noticia.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió el mandatario.

Fuerte Tiuna, en Venezuela. Foto: Institutional Assets and Monuments of Venezuela.

Posteriormente, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo que activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender a población en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran", dijo.