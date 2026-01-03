Cúcuta

Colombia activa Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para atender a población venezolana tras bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas

Así lo manifestó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 8:50 a. m.
Ministro Pedro Sánchez
Ministro Pedro Sánchez Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Los bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas esta madrugada de 3 de enero provocaron un enérgico rechazo del gobierno colombiano. El presidente, Gustavo Petro, trinó varias veces y fue uno de los primeros líderes políticos que confirmaron la noticia. “En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió el mandatario.

Posteriormente, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo que activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender a población en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran", dijo.

El Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, quedó bajo fuego, después de una serie de bombardeos que habrían llevado a cabo aviones militares estadounidenses en la capital venezolana este 3 de enero de 2026
El Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, quedó bajo fuego, después de una serie de bombardeos que habrían llevado a cabo aviones militares estadounidenses en la capital venezolana este 3 de enero de 2026 Foto: AFP

“De igual manera, se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”, señaló en la red social X.

Nación

Estas son las fotos y los videos de las explosiones sobre Caracas. Venezuela asegura que es una agresión militar de Estados Unidos

Nación

Todo quedó en video: turista extranjero fue víctima de hurto mientras ocurría un acto sexual en Cartagena

Cúcuta

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Medellín

¿Cómo funciona el nuevo sistema de fotomultas en Medellín?

Nación

Golpe a disidencias en el Amazonas: operación contra el entorno de Iván Mordisco deja 10 neutralizados y rescata a tres menores

Bogotá

La preocupante advertencia del director de la CAR para el año nuevo: “Evitar situaciones como la vivida en 2024” con sequías e incendios

Medellín

Incendio en Bello consumió 84 hectáreas del cerro Quitasol: este es el balance

Cúcuta

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Nación

Alerta por desplazamiento forzado: ELN y disidencias provocan nueva emergencia en Cúcuta y Ocaña

Turismo

Esta ciudad conocida como ‘la perla del norte’ ofrece atracciones de Navidad con personajes de cuentos infantiles

El Ministro también dijo que se reforzó la seguridad en embajadas de Venezuela y Estados Unidos en Colombia.

Régimen de Maduro denuncia “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela: este es el comunicado en el que ordena pasar a “la lucha armada”

“Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones. Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección. Finalmente, y acorde a la Constitución, reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de jefe de Estado”, agregó.

Venezuela, por su parte, dijo que “rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

Noticias Destacadas