Los bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas esta madrugada de 3 de enero provocaron un enérgico rechazo del gobierno colombiano. El presidente, Gustavo Petro, trinó varias veces y fue uno de los primeros líderes políticos que confirmaron la noticia. “En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió el mandatario.

Posteriormente, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo que activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender a población en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran", dijo.

El Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, quedó bajo fuego, después de una serie de bombardeos que habrían llevado a cabo aviones militares estadounidenses en la capital venezolana este 3 de enero de 2026 Foto: AFP

“De igual manera, se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”, señaló en la red social X.

El Ministro también dijo que se reforzó la seguridad en embajadas de Venezuela y Estados Unidos en Colombia.

“Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones. Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección. Finalmente, y acorde a la Constitución, reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de jefe de Estado”, agregó.

Venezuela, por su parte, dijo que “rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.