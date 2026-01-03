Plan Frontera, así será el despliegue de la Fuerza Pública en Cúcuta: esto dijo MinDefensa

Pasadas las 4:00 de la mañana de este sábado, 3 de enero, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, anunció por medio de su cuenta en la red social X, sobre las medidas de la Fuerza Pública en la frontera en Cúcuta, Norte de Santander, tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del dictador de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
“Todas las capacidades de la Fuerza Pública se encuentran activadas para proteger a la población, activos estratégicos, embajadas, unidades militares y policiales, entre otros, así como para evitar cualquier intento de acción terrorista por parte de organizaciones de crimen transnacional, como el cartel del ELN, la Segunda Marquetalia u otros grupos armados ilegales, en territorio colombiano“, dijo el mandatario.
Plan Frontera | Acabamos de concluir una reunión extraordinaria para evaluar la situación en la frontera colombo-venezolana, presidida por el señor Presidente @petrogustavo, con la participación de todas las instituciones y entidades responsables de brindar las atenciones… https://t.co/94BY6pwzCG— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 3, 2026
Al mismo tiempo, precisó que hay ayuda humanitaria por parte de las diferentes fuerzas en todo el territorio nacional colombiano. El consejo de seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro terminó durante la madrugada de este sábado.
“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, @petrogustavo, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran", agregó en otra publicación el ministro Sánchez.
Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, @petrogustavo, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a… https://t.co/UKhTgTdM7R— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 3, 2026
De igual manera, Sánchez agregó han desplegado todo un operativo de seguridad en diferentes puntos de Colombia donde se pueden registrar situaciones que lamentar.
“Se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección. Finalmente, y acorde a la Constitución, reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de jefe de Estado", precisó.
Semana conoció que el Puesto de Mando Unificado ordenado por el presidente Gustavo Petro fue instalado en el Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde se encuentran reunidas todas las autoridades de Norte de Santander.