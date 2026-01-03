Nación

Plan Frontera, así será el despliegue de la Fuerza Pública en Cúcuta: esto dijo MinDefensa

Pedro Sánchez, jefe de esta cartera, se pronunció por medio de su cuenta en la red social x.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

3 de enero de 2026, 10:32 a. m.
Las Fuerzas Militares serán desplegadas en la frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta.
Las Fuerzas Militares serán desplegadas en la frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta. Foto: Fuerzas Militares de Colombia

Pasadas las 4:00 de la mañana de este sábado, 3 de enero, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, anunció por medio de su cuenta en la red social X, sobre las medidas de la Fuerza Pública en la frontera en Cúcuta, Norte de Santander, tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del dictador de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Todas las capacidades de la Fuerza Pública se encuentran activadas para proteger a la población, activos estratégicos, embajadas, unidades militares y policiales, entre otros, así como para evitar cualquier intento de acción terrorista por parte de organizaciones de crimen transnacional, como el cartel del ELN, la Segunda Marquetalia u otros grupos armados ilegales, en territorio colombiano“, dijo el mandatario.

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Foto: AFP

Al mismo tiempo, precisó que hay ayuda humanitaria por parte de las diferentes fuerzas en todo el territorio nacional colombiano. El consejo de seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro terminó durante la madrugada de este sábado.

“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, @petrogustavo, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran", agregó en otra publicación el ministro Sánchez.

Nación

Colombia activa Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para atender a población venezolana tras bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas

Nación

Estas son las fotos y los videos de las explosiones sobre Caracas. Venezuela asegura que es una agresión militar de Estados Unidos

Nación

Todo quedó en video: turista extranjero fue víctima de hurto mientras ocurría un acto sexual en Cartagena

Cúcuta

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Medellín

¿Cómo funciona el nuevo sistema de fotomultas en Medellín?

Nación

Golpe a disidencias en el Amazonas: operación contra el entorno de Iván Mordisco deja 10 neutralizados y rescata a tres menores

Bogotá

La preocupante advertencia del director de la CAR para el año nuevo: “Evitar situaciones como la vivida en 2024” con sequías e incendios

Nación

Consejo de Estado confirma vigencia de la mesada 14 en el régimen especial de la Fuerza Pública: los detalles

Confidenciales

Las novenas de aguinaldos que arrancaron en MinDefensa: hubo un homenaje especial

Política

Saab Technologies aclara rumores sobre el contrato firmado con el Gobierno Petro para la compra de los aviones Gripen

De igual manera, Sánchez agregó han desplegado todo un operativo de seguridad en diferentes puntos de Colombia donde se pueden registrar situaciones que lamentar.

“Se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección. Finalmente, y acorde a la Constitución, reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de jefe de Estado", precisó.

Petro se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela”

Semana conoció que el Puesto de Mando Unificado ordenado por el presidente Gustavo Petro fue instalado en el Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde se encuentran reunidas todas las autoridades de Norte de Santander.

Más de Nación

Las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el Chocó.

Plan Frontera, así será el despliegue de la Fuerza Pública en Cúcuta: esto dijo MinDefensa

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Colombia activa Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para atender a población venezolana tras bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas

Bombardeos sobre Caracas.

Estas son las fotos y los videos de las explosiones sobre Caracas. Venezuela asegura que es una agresión militar de Estados Unidos

En los videos se aprecia que las tres personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas al momento del hurto.

Todo quedó en video: turista extranjero fue víctima de hurto mientras ocurría un acto sexual en Cartagena

Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Medellín implementa un nuevo modelo de fotomultas.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de fotomultas en Medellín?

El reporte detalla que la operación combina labores de inteligencia, maniobra terrestre, apoyo aéreo y acciones judiciales.

Golpe a disidencias en el Amazonas: operación contra el entorno de Iván Mordisco deja 10 neutralizados y rescata a tres menores

Embalse de Chuza, del sistema Chingaza

La preocupante advertencia del director de la CAR para el año nuevo: “Evitar situaciones como la vivida en 2024” con sequías e incendios

El incendio del cerro Quitasol consumió más de 84 hectáreas en tres días.

Incendio en Bello consumió 84 hectáreas del cerro Quitasol: este es el balance

Inicia el plan piloto de pico y placa para el retorno a Cali este lunes festivo en el kilómetro 18.

Pico y placa solidario 2026: los conductores pagarían más este año si su vehículo no cumple con este requisito

Noticias Destacadas