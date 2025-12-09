El canal de WhatsApp ‘Cero Bullying’ hace parte del programa Ciberpaz del MinTic. Su objetivo es proporcionar conocimiento e información de valor a padres, educadores, niñas y jóvenes para actuar contra la intimidación y el acoso sexual virtual (ciberbullying y grooming) o cualquier acto de violencia en el entorno digital.

“Esta herramienta fomenta el uso responsable y seguro de las TIC. Integra un componente de inteligencia emocional para que los entornos digitales sean espacios seguros, reduciendo el acoso y el ciberbullying”, aseguró la ministra TIC, Carina Murcia.

Esta iniciativa responde al incremento de casos de acoso en el país. Según los registros del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), del Ministerio de Educación, el año pasado se presentaron 4.749 casos, 631 más que en 2023, con mayor prevalencia en estudiantes entre los 11 y 17 años, especialmente de sexto a once grado.

Además, el canal también provee guías para identificar comportamientos de riesgo en redes sociales, videojuegos, grupos de mensajería y entornos digitales académicos. Asimismo, entrega recomendaciones para abordar conversaciones sensibles con menores, consejos

sobre privacidad, configuración segura de dispositivos, y protección de datos.

El ciberacoso, una problemática creciente en los jóvenes colombianos

Según los datos del SIUCE, entre 2020 y diciembre de 2024 se registraron 11.101 casos de intimidación en instituciones educativas, de los cuales 1.326 ocurrieron en plataformas digitales.

Según la Policía Nacional, los casos de grooming en los que se acosa sexualmente a la víctima a través de canales informáticos y digitales, también van en aumento. En 2024 se registraron 845 denuncias totales, mientras que en lo que va de este año, la cifra ya supera los 700 casos.

Además, según las cifras del Centro Cibernético de la Policía Nacional, Bogotá concentra el 50 por ciento de las denuncias de cibercriminales relacionadas con abuso sexual infantil en Colombia.

Sin embargo, las acciones preventivas también han servido de defensa. Únicamente contando el primer trimestre del 2025, el Sistema de Alertas Tempranas de la Secretaría de Educación reportó un aumento del 38 por ciento en alertas a comparación del mismo periodo de tiempo del año pasado, pasando de 2.641 a 3.648 casos registrados.

Ciberpaz, el programa que acoge esta nueva estrategia a través de WhatsApp, combina formación, campañas pedagógicas, herramientas tecnológicas y contenidos de sensibilización para enfrentar riesgos digitales como el acoso, la desinformación (fake news), la suplantación, los fraudes electrónicos y los usos nocivos de la inteligencia artificial.

Asimismo, se posiciona como un eje para la protección de niños y adolescentes, especialmente niñas y mujeres, quienes son, a menudo, blanco de violencia digital, según lo mencionó el Ministerio. Esta herramienta prepara a familias y entornos educativos para actuar con criterio frente a las amenazas originadas en línea.