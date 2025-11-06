Suscribirse

Nación

“Ahí tiene por acosador”, testigos revelan qué dijeron las mujeres vinculadas al asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

La Fiscalía pidió cárcel para Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

6 de noviembre de 2025, 5:51 p. m.
Jaime Esteban Moreno y las dos mujeres que en un principio fueron capturadas por el crimen, pero posteriormente dejadas en libertad.
Jaime Esteban Moreno y las dos mujeres que en un principio fueron capturadas por el crimen, pero posteriormente dejadas en libertad. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Policía Nacional

La Fiscalía reveló las declaraciones de testigos que se encontraban en el sitio en el que fue atacado Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, asesinado por varias personas que se encontraban en un establecimiento nocturno conocido como Before Club.

En las declaraciones se advierte como Juan Carlos Suárez, capturado por estos hechos, fue el responsable de lanzar varios puños a la víctima mientras dos mujeres que lo acompañaban —capturadas en un primer momento— le gritaban al estudiante por lo que ellas consideraron un acoso.

“En ese momento se acerca una persona de tez morena, con vestido azul de un personaje conocido como Kitana, de la serie Mortal Kombat, junto con otra chica de vestido negro, que le empezaban a gritar ‘ahí tiene para que siga acosando’, y al observar esto, se corren a otro lado, mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con ellos qué había pasado y le dijo que ‘el chico (Jaime Esteban Moreno) estaba acosando mujeres’”, señalaron los testigos.

De acuerdo con los testigos y lo que reveló la Fiscalía durante la audiencia, Juan Carlos Suárez, el capturado por el asesinato del estudiante de Los Andes, después de golpear a la víctima, le preguntó a sus amigas si lo perseguía, es decir, si continuaba con el ataque. Los testigos escucharon la respuesta de las mujeres que estaban junto a Suárez.

“El de cara pintada de rojo se regresa con las amigas y les pregunta: ‘¿Será que lo persigo? Aliénteme’, donde la amiga le dice: “no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más”, y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la 15 donde se encontraba Jaime Esteban Moreno”, dijo el testigo.

Contexto: Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, no aceptó cargos

Los testigos que hablaron con la Fiscalía advirtieron que ellos mismos grabaron algunas imágenes en las que se observa cómo después de golpear a la víctima, Jaime Esteban Moreno, lo persiguen y cuadras más adelante vuelven a atacarlo, esta vez con más contundencia. Golpes en la cara y mientras está tirado en el suelo, casi inconsciente, continúa la agresión.

“Cuando iba a la mitad de la calle, empiezan a grabar y hacen un zum para poder grabar y observa que el chico de cara pintada de rojo los aborda y le pega un puño a Jaime Esteban Moreno, quien pierde el equilibrio y cae al suelo. El amigo de la víctima se interpone para que no lo sigan golpeando, pero a pesar de esto, el chico de la cara pinta de rojo continuó, sigue con la intención de agredir a esta persona”, dijo el testigo.

La agresión continuó, a pesar de que la víctima ya se encontraba inconsciente en el piso. De acuerdo con el testigo, Juan Carlos Suárez lo golpea de manera repetida y es en ese momento en el que aparece otro hombre con unas orejas de conejo como parte de un disfraz y se suma a la golpiza en contra de la víctima.

“Mientras que Esteban Moreno estaba en el suelo, el chico de la cara pintada de rojo le sigue propinando puños, es cuando el amigo toma al agresor y lo empuja hacia un lado ahí es cuando llega otro chico que vestía de negro y que levaba lo que parecía unas orejas de conejo se lanza encima de la víctima”, señaló el testigo.

Las declaraciones hacen parte de la evidencia recopilada por la Fiscalía y que se suma al expediente en contra de Juan Carlos Suárez y que permitieron imputarle cargos por homicidio agravado, además de solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario por considerar que representa un peligro para la sociedad.

