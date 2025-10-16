“Vivo una película de terror”: periodista se quebró al denunciar que es acosada por un hombre

La periodista argentina de C5N Agustina Peñalva protagonizó un estremecedor momento en medio de la transmisión en vivo del programa matutino del canal de televisión.

La periodista denunció en vivo que un hombre la acosa y la persigue desde hace dos meses, situación que definió como “vivir en una película de terror”. Con la voz quebrada y entre lágrimas, Peñalva relató el calvario que atraviesa a causa de Walter Graziano, un economista con antecedentes penales por acoso a otras mujeres y que ha insistido con mensajes y apariciones en diferentes espacios que frecuenta la periodista, como el gimnasio, restaurantes y su lugar de trabajo.

Ante los hechos, Agustina aseguró que ya realizó tres denuncias formales, la última radicada en la Fiscalía 18 de la Ciudad de Buenos Aires, y que cuenta con un botón antipánico y custodia policial, medidas que resultan insuficientes para hacer cesar el hostigamiento.​

Así fue la denuncia en vivo:

Agustina Peñalva, conocida por su trabajo como periodista y locutora en C5N y su cobertura del club San Lorenzo, hizo un llamado público a la justicia para que actúe con mayor celeridad y eficacia. “Cuatro comisarías tuve que recorrer para que me den un botón antipánico; no tiene que ser así, agilicen la justicia”, dijo al aire.

En un mensaje directo a Graziano, le pidió que la deje tranquila y expresó: “No quiero nada tuyo, ni flores, ni un libro, ni chocolates. Solo quiero vivir mi vida con normalidad, poder trabajar y salir tranquila”.

En medio de lágrimas también le expresó: “Te tengo miedo, no te conozco, no sé quién sos, no quiero nada tuyo, te pido que me dejes tranquila, no te hice nada, no me molestes más, te pido por favor”.

La periodista agradeció el apoyo constante de amigos y familia, que la acompañan para que no se sienta sola en este difícil momento.​

Los mensajes de acoso enviados por Walter Graziano quedaron expuestos durante la transmisión. En ellos el acosador ofrece regalos no solicitados y comentarios insistentes sobre querer acercarse personalmente, pese a haber sido bloqueado varias veces.

Algunos de los mensajes compartidos por el acosador decían: “Intento endulzarte la tarde, pero en el gimnasio no me aceptan paquetes, ¿dónde te lo dejo? No tengo ninguna dirección”.

En otro, el hombre escribió: “Me pregunto cómo hacer para pasar de la comunicación virtual a la real, me gustaría regalarte mi novela que creo que te va a gustar, pero no tengo dónde dejarte el regalo”.