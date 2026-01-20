Nicolás Arrieta comió gusanos en ‘La casa de los famosos 3′; tuvo inesperado comportamiento

Desde el pasado 12 de enero, La casa de los famosos Colombia está de regreso en la programación del Canal RCN, por lo que cada noche miles de personas se conectan para seguir el contenido y disfrutar de algunos de los mejores momentos de las celebridades en medio del encierro.

Recientemente, se llevó a cabo una nueva prueba de liderazgo, de la cual la reconocida actriz y creadora de contenido digital Johanna Fadul resultó ganadora. Este rol le dio la oportunidad de tomar algunas decisiones importantes con respecto a sus compañeros.

Johanna Fadul es la nueva líder de la semana en 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Semana

Una de las situaciones que más llamó la atención fue el castigo en el que la mujer que le dio vida a Daniela en Sin senos sí hay paraíso escogió a algunos compañeros para cumplir con las penitencias impuestas por ‘El Jefe’.

“Son unos deliciosos insectos, les van a dar mucha energía para esta noche”, dijo la actriz para generar expectativas entre sus compañeros y los televidentes.

Sin embargo, lo que no se esperaba era la respuesta de Nicolás Arrieta, quien asumió el castigo con calma e incluso manifestó que no sentía incomodidad al probar y digerir este tipo de alimentos.

“Nos hubieran puesto seso de vaca, lengua, pero no eso (...) Nadie puede tocar mi comida”, mencionó entre risas.

@lacasadelosfamososco ¡Sin asco! 🤢 Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta comieron insectos, tras la líder Johanna Fadul elegirlos para esta exótica degustación. 🐛 Varios quedaron en shock. 😲 #lacasadelosfamososcol3 🏠 ♬ sonido original - LaCasaDeLosFamososColombia - LaCasaDeLosFamososColombia

Por otro lado, los fanáticos de la producción se pronunciaron a través de diversas publicaciones que se viralizaron en redes sociales y bromearon con respecto al comportamiento y la actitud de Nicolás Arrieta en el programa de telerrealidad.

“Jajaja Nicolás está saboteando los castigos de la casa”;" Eso fue sin asco, como debe ser, me alegra que haya cumplido la prueba sin hacer tanto show como hubiera pasado con alguno de los otros"; “Jajaja qué asco”; “Nicolás 2 - ‘El Jefe’ 0 jaja”; “Lo amo jaja no le importó ese castigo” y “El jefe está peleando solo y va perdiendo”, son algunas de las opiniones que se leen.

Nicolás Arrieta es uno de los favoritos de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

El creador de contenido fue el primer seleccionado por el público, luego de enfrentarse a otros cinco famosos que aspiraban a hacer parte de la producción en el año 2026.

Con el paso de los días de convivencia dentro del reality, se ha consolidado como uno de los participantes con mejores resultados y mayores porcentajes en las votaciones por parte de los televidentes, siendo el primero en regresar a la casa en una noche de eliminación.