Gente

Nicolás Arrieta comió gusanos en ‘La casa de los famosos 3′; tuvo inesperado comportamiento

El creador de contenido sorprendió con su reacción al ver los insectos en el plato.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

21 de enero de 2026, 3:25 a. m.
El creador de contenido cumplió con el castigo que le puso Johanna Fadul.
El creador de contenido cumplió con el castigo que le puso Johanna Fadul. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos' - Getty Images

Desde el pasado 12 de enero, La casa de los famosos Colombia está de regreso en la programación del Canal RCN, por lo que cada noche miles de personas se conectan para seguir el contenido y disfrutar de algunos de los mejores momentos de las celebridades en medio del encierro.

Recientemente, se llevó a cabo una nueva prueba de liderazgo, de la cual la reconocida actriz y creadora de contenido digital Johanna Fadul resultó ganadora. Este rol le dio la oportunidad de tomar algunas decisiones importantes con respecto a sus compañeros.

Johanna fadul
Johanna Fadul es la nueva líder de la semana en 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Semana

Una de las situaciones que más llamó la atención fue el castigo en el que la mujer que le dio vida a Daniela en Sin senos sí hay paraíso escogió a algunos compañeros para cumplir con las penitencias impuestas por ‘El Jefe’.

“Son unos deliciosos insectos, les van a dar mucha energía para esta noche”, dijo la actriz para generar expectativas entre sus compañeros y los televidentes.

Gente

¿Suso ‘El Paspi’ se va de la televisión? El comediante reveló la verdad y preocupó a sus fans

Gente

Impactantes imágenes: así quedó el carro de la mamá de Yeferson Cossio tras fuerte accidente

Gente

Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 21 de enero: traerían suerte en la lotería

Gente

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

Gente

¿Gaby Spanic a la cárcel? La verdad detrás de la orden de captura contra la actriz de ‘La Usurpadora’ por porte ilegal de drogas

Gente

Cine 4K y gravedad cero: Bad Bunny aterrizó en Colombia en un lujoso “palacio volante” de millones de dólares

Gente

David Beckham rompió el silencio tras fuertes declaraciones de su hijo: “Cometen errores”

Gente

Ellos serían los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos 3’; hay varios actores

Gente

Nicolás Arrieta respondió, sin filtros, a polémico comentario que le lanzó Manuela Gómez: “Esta gente qué, yo qué les hice”

Gente

Nicolás Arrieta lanzó acusación sobre ex de Aída Victoria Merlano; lo vinculó con presunta estafa: “Ojito amigos”

Johanna Fadul es la nueva líder de La casa de los famosos; tomó decisión e ingresó nuevo integrante

Sin embargo, lo que no se esperaba era la respuesta de Nicolás Arrieta, quien asumió el castigo con calma e incluso manifestó que no sentía incomodidad al probar y digerir este tipo de alimentos.

“Nos hubieran puesto seso de vaca, lengua, pero no eso (...) Nadie puede tocar mi comida”, mencionó entre risas.

@lacasadelosfamososco

¡Sin asco! 🤢 Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta comieron insectos, tras la líder Johanna Fadul elegirlos para esta exótica degustación. 🐛 Varios quedaron en shock. 😲 #lacasadelosfamososcol3 🏠

♬ sonido original - LaCasaDeLosFamososColombia - LaCasaDeLosFamososColombia

Por otro lado, los fanáticos de la producción se pronunciaron a través de diversas publicaciones que se viralizaron en redes sociales y bromearon con respecto al comportamiento y la actitud de Nicolás Arrieta en el programa de telerrealidad.

“Jajaja Nicolás está saboteando los castigos de la casa”;" Eso fue sin asco, como debe ser, me alegra que haya cumplido la prueba sin hacer tanto show como hubiera pasado con alguno de los otros"; “Jajaja qué asco”; “Nicolás 2 - ‘El Jefe’ 0 jaja”; “Lo amo jaja no le importó ese castigo” y “El jefe está peleando solo y va perdiendo”, son algunas de las opiniones que se leen.

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos 3′; Carla Giraldo reveló la noticia en vivo

Nicolás Arrieta es uno de los favoritos de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

El creador de contenido fue el primer seleccionado por el público, luego de enfrentarse a otros cinco famosos que aspiraban a hacer parte de la producción en el año 2026.

Con el paso de los días de convivencia dentro del reality, se ha consolidado como uno de los participantes con mejores resultados y mayores porcentajes en las votaciones por parte de los televidentes, siendo el primero en regresar a la casa en una noche de eliminación.

Más de Gente

La obra de ‘Suso a la carta’ tendrá función en Miami el 22 noviembre.

¿Suso ‘El Paspi’ se va de la televisión? El comediante reveló la verdad y preocupó a sus fans

El creador de contenido cumplió con el castigo que le puso Johanna Fadul.

Nicolás Arrieta comió gusanos en ‘La casa de los famosos 3′; tuvo inesperado comportamiento

El influenciador mostró cómo quedó el carro de su mamá.

Impactantes imágenes: así quedó el carro de la mamá de Yeferson Cossio tras fuerte accidente

No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.

Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 21 de enero: traerían suerte en la lotería

La inspiradora historia de ‘Pol Deportes’ y su salto al éxito profesional.

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

Gaby Spanic rompe el silencio sobre el supuesto porte de drogas que casi la deja tras las rejas

¿Gaby Spanic a la cárcel? La verdad detrás de la orden de captura contra la actriz de ‘La Usurpadora’ por porte ilegal de drogas

os lujos extremos del avión de 75 millones de dólares en el que llegó el "Conejo Malo"

Cine 4K y gravedad cero: Bad Bunny aterrizó en Colombia en un lujoso “palacio volante” de millones de dólares

El joven de 26 años rompió meses de silencio y compartió detalles íntimos de lo que describió como una relación familiar fracturada que, según él, ha llegado a un punto de no retorno.

David Beckham rompió el silencio tras fuertes declaraciones de su hijo: “Cometen errores”

Gloria Trevi rompe el silencio sobre su parálisis facial

“La sangre se me disparó”: el crudo relato de Gloria Trevi cuando sufrió parálisis facial

Yeison Jiménez y el piloto que también murió en trágico accidente.

Camilo Silva, expiloto de Yeison Jiménez y amigo de Fernando Torres, rompió el silencio tras accidente aéreo: “Nadie sabe”

Noticias Destacadas