Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

La noche de eliminación del domingo 1 de marzo estuvo marcada por la tensión habitual en La casa de los famosos, donde los nominados enfrentaron la decisión del público y, en medio de la dinámica, salieron a la luz fuertes inconvenientes entre los participantes.

Lorena Altamirano, prometida de Fernando ‘el Flaco’ Solórzano, quien fue la más reciente eliminada de la competencia, habló en SEMANA sobre el ambiente que se vive dentro del reality.

“El ambiente está obviamente muy tenso. Creo que cada día, supongo que el cansancio físico, emocional, hace que estemos un poco como más irritables y pues eso fue lo que se vio anoche, esa pelea que se armó después de que salí”, dijo inicialmente Altamirano en este medio.

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

La participante Alexa Torrex tuvo una pelea con Juanda Caribe, mostrando cómo él la callaba constantemente por ser “sapa” en el discurso que dio el humorista a Juan Palau en medio de la dinámica del posicionamiento.

La situación se tornó pesada y fuertemente complicada cuando Lorena fue eliminada, al punto de detonarse una pelea entre Alexa y Juanda cuando estaban en el comedor.

Polémica entre Alexa Torrex y Juanda Caribe. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Juanda Caribe comenzó a retar a Alexa Torrex, soltándole una grave acusación que despertó en ella un descontrol que nadie imaginó. El creador de contenido cuestionó y acusó a la imitadora de, supuestamente, haber abusado de Juanse Laverde cuando él era menor de edad, ante lo que ella no se contuvo.

Frente a esta delicada situación, Lorena se refirió al tema y dio su punto de vista sobre las discusiones y los motivos que generan este tipo de incidentes dentro de la competencia.

“Llegan a esos puntos donde ya se empiezan a hablar temas bastante fuertes, llegan como acusaciones; hago referencia, pues, a lo que Juanda dice sobre Alexa y Juanse, que siento que, pues, fue algo bastante fuerte y donde ya empezamos a herir, o sea, como que sale esa peor parte del ser humano y empieza a buscar la forma de herir y maltratar a la otra persona”, detalló Altamirano en SEMANA.