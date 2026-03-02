Gente

Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

La reciente eliminada habló sobre el ambiente que se vive dentro del ‘reality’.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

2 de marzo de 2026, 8:14 p. m.
Lorena Altamirano, Alexa Torrex y Juanda Caribe.
Lorena Altamirano, Alexa Torrex y Juanda Caribe. Foto: Canal RCN

La noche de eliminación del domingo 1 de marzo estuvo marcada por la tensión habitual en La casa de los famosos, donde los nominados enfrentaron la decisión del público y, en medio de la dinámica, salieron a la luz fuertes inconvenientes entre los participantes.

Lorena Altamirano, prometida de Fernando ‘el Flaco’ Solórzano, quien fue la más reciente eliminada de la competencia, habló en SEMANA sobre el ambiente que se vive dentro del reality.

“El ambiente está obviamente muy tenso. Creo que cada día, supongo que el cansancio físico, emocional, hace que estemos un poco como más irritables y pues eso fue lo que se vio anoche, esa pelea que se armó después de que salí”, dijo inicialmente Altamirano en este medio.

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

La participante Alexa Torrex tuvo una pelea con Juanda Caribe, mostrando cómo él la callaba constantemente por ser “sapa” en el discurso que dio el humorista a Juan Palau en medio de la dinámica del posicionamiento.

