Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

Por el momento, la producción no se ha pronunciado al respecto, ni se ha tomado una decisión radical.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

2 de marzo de 2026, 8:48 a. m.
Alexa y Juanda Caribe explotaron en 'La casa de los famosos'
Alexa y Juanda Caribe explotaron en 'La casa de los famosos' Foto: Canal RCN

La casa de los famosos sigue avanzando en una nueva tercera temporada, mostrando momentos controversiales e inesperados dentro de la convivencia. La llegada de Melissa Gate revolucionó el juego, llevando a los participantes a mostrar alianzas y estrategias de juego.

Cada famoso ha hecho su grupo, logrando consolidarse ante el público con decisiones y pasos inesperados para ir a una anhelada final. Pese a que los conflictos son constantes, las votaciones y reacciones en redes sociales toman eco con el día a día.

Sin embargo, el 1 de marzo se vivió un tedioso posicionamiento en La casa de los famosos 3, cruzando palabras innecesarias y ofensas recurrentes. Alexa Torrex tuvo una pelea con Juanda Caribe, mostrando cómo él la callaba constantemente por ser “sapa” en el discurso que dio el humorista a Juan Palau.

La situación se tornó complicada cuando Lorena fue eliminada de la competencia, ya que la convivencia se tornó pesada y fuerte, al punto de detonarse una pelea entre ambos famosos cuando estaban en el comedor.

Juanda Caribe comenzó a retar a Alexa Torrex, soltándole una grave acusación que despertó en ella un descontrol que nadie imaginó. El creador de contenido cuestionó y acusó a la imitadora de, supuestamente, haber abusado de Juanse Laverde cuando él era menor de edad, a lo que ella no se contuvo.

La cucuteña estalló y comenzó a pedirle a su compañero que repitiera lo que había dicho, asegurando que eran mentiras. Él, como defensa, dijo que hizo lo mismo que ella cuando lo señaló de ofrecerle sexo oral con un gesto.

Alexa: “Yo solo te atiendo”

Juanda Caribe: “Su marido no tiene huevos”

Alexa: “¿Qué haces poniéndote a la par conmigo?”

Juanda Caribe: “Nunca vas a estar a la par mía”

Alexa: “Estás alterado”

Juanda Caribe: “No conoces mi alteración”

Alexa: “Estás sacando lo que realmente eres. Cuando se arrecha, saca su verdadero ser”

Juanda Caribe: “Juanse, lo tienes aquí porque lo violaste a los 14 años. Ya viste, es una injuria. Violaste a Juanse a los 14 años”

Alexa: “No te puedo creer. No sabía que íbamos con mentiras”

Juanda Caribe: “¿Te parece poquito decir que te ofrecí sexo oral?”

Alexa: “Que Juanse me lo sostenga ante las cámaras y me ponga la denuncia entonces”

Momentos previos a esto, ambos habían estado hablando de los porcentajes y el apoyo de Colombia, plasmando que Juanda Caribe se siente seguro de entrar con el mayor número en caso de estar en placa con Alexa Torrex.

Este comportamiento llevó a que los usuarios indicaran que era motivo de sanción o expulsión en contra del artista, quien se habría pasado con dicho señalamiento.

