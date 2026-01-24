Gente

Eliminada de ‘La casa de los famosos′ habló en SEMANA y explotó contra Sofía Jaramillo: “Muda no soy”

Luisa Cortina rompió el silencio sobre sus problemas con quienes fueron sus compañeras.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

25 de enero de 2026, 12:06 a. m.
Luisa Cortina habló del fuerte agarrón que tuvo con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos.
Luisa Cortina habló del fuerte agarrón que tuvo con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 por decisión del público, ya que al enfrentarse a varios de sus compañeros en la jornada de votaciones obtuvo el porcentaje más bajo, lo que la llevó a despedirse del sueño de continuar en el reality de telerrealidad.

En entrevista con SEMANA, la modelo y creadora de contenido contó cómo fue su experiencia al hacer parte del programa y qué fue lo más enriquecedor de haber sido seleccionada.

“Mi experiencia en La casa de los famosos fue bonita. Obviamente, vivirlo en carne propia es diferente a verlo como espectadora y como televidente, pero fue bonito y sobre todo para agradecer. Es una oportunidad para que la gente te vea y te conozca, pero adentro la tensión es diferente, la energía es distinta, se ven los egos y las personas a las que no les puedes decir nada porque todo es malo, todo es envidia. Es pesado pero gracias a Dios lo pude vivir”, afirmó.

Por otro lado, reveló qué fue lo más difícil de enfrentarse a una producción en la que los participantes son grabados las 24 horas del día por más de 60 cámaras y micrófonos instalados en todo el set de grabación.

“Lo más difícil es compartir baño con 23 personas, es muy complicado por la privacidad, por las cosas y la adaptación. Fue muy difícil la convivencia con personas con las que no te sientes cómoda, pero que igual tienes que encontrarlas en el baño, en la cocina, en el espacio de maquillaje, pero al final, si no nos importa no les damos relevancia”.

Luisa Cortina habló de sus diferencias con Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Una de las peleas que más ha llamado la atención a lo largo de la temporada fue la que se presentó entre Luisa Cortina y Sofía Jaramillo, ya que en medio de la sala de la casa protagonizaron una acalorada discusión por inconvenientes relacionados con el uso de la ducha.

“Yo no la conocía de antes, pero siempre que entrábamos al baño, Sofía tenía la toalla colgada y decía que nadie podía entrar porque ella la iba a utilizar, entonces, teniendo tres duchas para 24 personas, es algo que no me parece justo. Adicionalmente, se demoraba dos o tres horas ahí metida mientras todos rotaban en los otros baños y ella superfeliz ahí bañándose. Recordemos que el agua es un recurso bien escaso y que estamos en convivencia”, manifestó a este medio de comunicación.

Reveló que las dificultades surgieron desde el momento en que expresó su incomodidad y habló de la situación frente a sus compañeros.

“Se lo dije en buena onda, pero como que a ella no le gustó que yo le dijera eso porque me imagino que estaba predispuesta y me respondió feito. Se metió con la que no era porque yo muda no soy”, finalizó.

