Alerta en ‘La casa de los famosos’: siete participantes están en riesgo de eliminación

Estas son las estrellas que quedaron eliminadas después de las dinámicas de la semana.

Laura Camila Másmela Bernal

30 de enero de 2026, 2:41 a. m.
Estas son las estrellas que podrían salir de la competencia.
Estas son las estrellas que podrían salir de la competencia.

La tensión volvió a apoderarse de La casa de los famosos Colombia 3, pues la tercera semana de competencia estuvo llena de conflictos, sospechas y decisiones que podrían cambiar el rumbo del reality, especalmete por una serie de acontecimientos que alteraron por completo la convivencia.

En esta ocasión, siete participantes quedaron en riesgo de eliminación, desatando incertidumbre tanto dentro de la casa como entre los televidentes, quienes esperan que su integrante favorito permanezca una semana más dentro del juego.

La tercera temporada del 'reality' del Canal RCN ya tiene fecha de estreno.
La tercera temporada del 'reality' es un éxito en las redes sociales.

Durante los últimos días, la dinámica del programa estuvo atravesada por la aparición del llamado Supervillano, una figura que no pasó desapercibida y que se encargó de sembrar el caos entre los habitantes.

A través de distintos sabotajes, esta intervención puso a prueba la paciencia de los concursantes, generando roces constantes, discusiones subidas de tono y un ambiente cargado de desconfianza.

Las travesuras del seleccionado por ‘El Jefe’ terminaron por afectar la armonía del grupo y evidenciaron las grietas existentes entre alianzas y rivalidades.

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

Las consecuencias no tardaron en aparecer y los participantes comenzaron a señalarse mutuamente, acusándose de estar detrás de los desórdenes y alimentando una cadena de especulaciones que incrementó la tensión general.

La gala de nominación estuvo marcada por este clima de incertidumbre y la influencia de las acciones del Suprvillano fue clave en el desarrollo de la jornada, ya que los sabotajes previos condicionaron las decisiones de los concursantes.

Cada voto fue calculado a detalle y cada uno de los participantes buscó proteger sus intereses propios, además de debilitar a sus posibles rivales directos rivales. El resultado fue una placa de nominados los conflictos creados a lo largo de las dos semans y media que los famosos llevan en competencia.

Tras el cierre de la jornada, la placa parcial de nominados quedó conformada por siete nombres. Marilyn Patiño, Alexa Torrex y Eidevin fueron nominados por decisión de la casa, en una votación que dejó en evidencia las fracturas internas del grupo.

Tebi incumplió las reglas y recibió fuerte castigo en ‘La casa de los famosos’

Por su parte, Sofía Jaramillo y Campanita ingresaron a la placa tras la elección del público, demostrando que fuera del encierro también existen opiniones divididas sobre su desempeño.

A esta lista se sumó Tebi Bernal, quien fue nominado directamente por Renzo Meneses, el más reciente eliminado, una jugada que no pasó desapercibida y que reavivó sus diferencias.

Finalmente, Jay Torres completó la placa luego de ser señalado por Juanse, líder de la semana, quien asumió una decisión que podría tener consecuencias en su liderazgo y en sus relaciones dentro del reality.

