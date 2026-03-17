“A veces no quiero ser mamá”: Marilyn Patiño se sinceró y habló de lo “mala madre” que se siente a veces con sus hijos

Marilyn Patiño es una de las actrices más reconocidas de la farándula colombiana y en los últimos meses volvió a centrarse en el centro de la conversación de los medios por su participación en el reality más controversial de la televisión colombiana en este momento: La casa de los famosos.

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Desde que abandonó el formato junto a Sara Uribe en la semana de la eliminación doble, la famosa actriz también dio mucho de qué hablar por su vida amorosa, ya que durante los carnavales de Barranquilla se le vio muy cerca y cariñosa con uno de los exparticipantes del mismo reality: Renzo Meneses, quien salió antes que ella.

En los últimos días, Marilyn Patiño estuvo como invitada en el formato de entrevistas de la periodista española Eva Rey y allí tocó el tema de la maternidad y de cómo hay una conversación relacionada a este tema que la sociedad no parece lista para tener.

“Hay una conversación en la que muchas mujeres o la sociedad en sí no está preparada para tener y es básicamente hablar de que uno a veces no quiere ser mamá”, dijo, abriendo la conversación.

Hablando de una manera muy franca, Marilyn se sinceró con Eva y la aseguró que, aunque ama ser madre y venera a sus hijos, a veces tiene momentos en los que no quisiera ser madre.

“Yo a veces no quiero ser mamá y siento que hay muchas mujeres que se sienten identificadas, pero no somos capaces de decirlo porque nos llega hasta aquí (señala la garganta) el pensamiento y lo retraemos”, añadió, dejando ver que hay mujeres que se cohíben este sentir,

“Es una emoción que todo el tiempo trata de salir, pero se retrae y finalmente decimos ser mamá es lo más lindo, pero también lo idealizamos demasiado”, agregó.

Durante la conversación, Eva le preguntó si ha vivido momentos en los que se haya sentido mala madre, sobre todo cuando tiene que dejar a sus hijos por un tiempo, a lo que ella no dudó en responder que sí.

“Yo me sentí en un momento mala madre. El hecho de saber que mis hijos estaban afuera bien cuidados, un muro de contención emocional y fuerte con la mamá, o sea la abuela, o sea mi mamá, mi hermana o sea la tía, otra persona, primas...”, señaló.

Pese a que se sentía muy mal, Marilyn fue honesta y mencionó que estar lejos de sus responsabilidades le ha hecho reencontrarse con esa niña que le gusta ser.

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“[...] Pero aun así yo me sentía en un momento mala madre, pero en otros momentos me sentía como esa niña que llega al colegio, esa niña que llega por primera vez a un colegio y empieza a descubrir que va a hacer nuevas amistades... yo me sentía una niña por ahí de 15 años y por eso la gente conoció esa niña, la locura se desbordó”, afirmó.

Por último, confirmó que, si bien el papel de madre es hermoso y valioso, muchas personas lo idealizan, y además mencionó que es “muy fuerte y más cuando eres madre cabeza de hogar”, concluyó.