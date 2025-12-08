El Desafío Siglo XXI se ha convertido en uno de los programas más vistos, pues los televidentes se conectan cada noche para conocer las pruebas a las que se deben enfrentar los participantes y así conocer quien logrará ser parte de la gran final.

Esta edición, que desde su inicio prometió tener nuevos cambios y ser una de las que les daría un giro lleno de emociones a este programa, recientemente sorprendió con la creación de un nuevo grupo y el reintegro de participantes que salieron durante esta temporada.

Asimismo, la expulsión de Katiuska tras cometer un grave error conmocionó al público, pues la presentadora confesó que se había divulgado información confidencial y aunque, para ella, era una de las favoritas, debía abandonar la competencia.

“Katiuska me duele profundamente tener que decir esto porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora”, dijo.

Nuevos equipos del 'Desafío Siglo XXI' | Foto: Instagram @desafiocaracol

Andrea Serna reveló datos del ‘Desafío Siglo XXI’

La presentadora de televisión ha logrado conquistar a los televidentes, pues a pesar de tener una personalidad “seria” frente a las cámaras, en varias ocasiones ha expresado que hace parte del juego y en sus redes sociales ha dejado lo carismática y espontánea que le gusta ser.

Andrea es muy activa en su perfil de Instagram y en su más reciente publicación decidió hablar del reality, del que lleva siendo parte desde el 2019. Allí respondió preguntas que le realizaron sus seguidores.

“¿Tienes un libreto o hay comentarios tuyos?”, fue el primer interrogante que respondió y dejó claro que hay un equipo de contenido que se encarga de brindarle unas preguntas para que haga apenas se ve con los participantes, pero que estas pueden variar según fluya la conversación.

Otras de las dudas que surgieron fueron acerca de su familia, pues bien se entiende que todos los que hacen parte deben viajar hasta las instalaciones y quedarse porque todos los días hay grabaciones.

“Ya la dinámica de la casa la tenemos organizada. Ya mi niña entiende, aunque, esto no quiere decir que sea fácil para ella, pero ella procura comprender que hay un momento al año en el que el trabajo de mamá, hace que mamá este fuera de la casa porque el Desafío no para”, dijo.

Sin embargo, confesó que su esposo recoge a su hija los viernes y van a visitarla el fin de semana, incluso la acompañan a las pruebas.

Luego, respondió que cuando llueve no usa sombrilla porque siente que hace parte del reto y al ver a los jugadores que también se exponen, prefiere no hacerlo.

La publicación generó todo tipo de reacciones, pues los usuarios aprovecharon para hacer otras preguntas con respecto a las situaciones que viven los desafiantes, algunas con un toque de humor.