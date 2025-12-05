Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI: “Ya quiero descansar”

Desde hace varios meses, la presentadora de Noticias Caracol, Claudia Lozano, enfrentó un delicado momento de salud que durante varias semanas provocó preocupación entre sus seguidores.

La situación se conoció inicialmente a través del programa La Corona TV, donde el periodista Ariel Osorio informó que la famosa presentadora tuvo que someterse a una compleja cirugía abdominal.

Claudia Lozano volverá a 'Noticias Caracol'. | Foto: Instagram @claudialozanooficial

La intervención, que se prolongó durante siete horas, dejó a la comunicadora en un estado clínico reservado.

Además del procedimiento abdominal, la presentadora también enfrentó una trombosis, lo que agravó aún más su cuadro médico.

Claudia Lozano, de ‘Noticias Caracol’, hizo fuerte confesión sobre su complicación de salud

En entrevista con colegas del mismo canal, la presentadora recordó lo que vivió durante más de un mes con una cirugía que duró más de siete horas y el mes internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Estaba supuestamente bien. Al día siguiente me dio un dolor abdominal muy fuerte y me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, dijo la presentadora.

Lozano afirmó que lo que le pasó fue una hemorragia interna, “tres litros de sangre” regados en el abdomen, situado al lado del hígado.

A manera de confesión, la presentadora aseguró que cuando todo empezó a pasar y cuando se dio cuenta de que estaba en UCI, pensó que se iba a morir, incluso dijo que quería morirse, que quería “descansar”.

“Empecé a pensar, yo me voy a morir, también pensaba y le decía a Dios ‘gracias, porque estoy cansada y ya quiero descansar’”, añadió.

Por último, Claudia señaló que en cuanto despertó, los médicos le dijeron que prácticamente tiene un ángel en el cielo que la cuidó y le permitió salir con vida de la compleja situación.

“Los médicos cuando ya estaba bien de la anestesia empezaron a decirme ‘fue muy duro para nosotros, fueron siete horas de cirugía y la verdad nos diste una guerra impresionante. No sé usted a quién tiene en el cielo, pero le ayudó un montón’”, concluyó, antes de dejar ver que estos problemas fueron a causa de la endometriosis.