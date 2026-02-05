Reconocida ciclista colombiana fue suspendida por la UCI por fallar en las pruebas antidopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI), ente que regula las actividades del ciclismo profesional en el mundo, anunció en las últimas horas la suspensión por 18 meses de la pedalista colombiana Martha Bayona, debido a incumplimientos en el sistema de localización para controles antidopaje.

Según el tribunal antidopaje de la UCI, la ciclista de pista falló en notificar su paradero para los controles sorpresa en tres ocasiones durante un periodo de un año, lo que determinó en una sanción que podrá ser apelada.

La sanción se aplica desde abril de 2025 y ahora se extenderá hasta el 22 de octubre de este año. Martha Bayona podrá apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si lo hace en el próximo mes. Por ahora, no estará en competencia hasta que se cumpla el castigo impuesto por la UCI.

Martha Bayona, ciclista colombiana Foto: PA Images via Getty Images

“Nunca fue mi intención evadir controles, ni mucho menos hacer trampa”, fueron las declaraciones de la ciclista Martha Bayona en un comunicado de prensa difundido en su cuenta de Instagram.

Martha Bayona falló a las pruebas antidopaje

La deportista de 30 años de edad es una de las máximas representantes del ciclismo femenino de Colombia. Bayona fue subcampeona mundial en pista en 2017 y 2023. En la prueba del keirin, Martha obtuvo un diploma olímpico en la velocidad en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Bajo ninguna circunstancia considera que intenté evadir pruebas”, escribió Bayona en referencia a la decisión de la UCI, que tampoco implica un resultado positivo por dopaje.

Agregó que las circunstancias que rodean a la sanción fueron “errores humanos” que cometió en “un periodo particularmente complejo”.

“He vivido uno de los años más difíciles a nivel personal”, dijo Martha Bayona, quien lamentó que “la imposibilidad de competir, soledad y falta de acompañamiento institucional” coincidieron además con la muerte de su padre. Pese al veredicto de la UCI, la ciclista podrá apelar y seguramente sus descargos harán contrapeso ante la medida por fallar a las citas de las pruebas antidopaje.

El dopaje en el ciclismo colombiano no para

En días pasados, Germán Darío Gómez se unió a la lista de ciclistas colombianos acusados de dopaje. En un comunicado oficial, la Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó su suspensión y los detalles del resultado que le prohíbe seguir compitiendo con el Team Polti VisitMalta.

“La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el ciclista colombiano Germán Darío Gómez Becerra ha sido notificado de un resultado analítico adverso para boldenona y uno de sus metabolitos en una muestra tomada fuera de competición el 28 de diciembre de 2025”, indicó el ente rector.

A diferencia de Bayona, Gómez sí fue encontrado positivo en dopaje y, por lo tanto, su contrato en Europa no puede continuar. Por su parte, Bayona espera acudir al TAS para argumentar que el mal momento personal que vivió le impidió presentarse a los controles antidopaje.