Claudia Lozano, de Noticias Caracol, reveló el calvario que vivió al someterse a cinco cirugías: “Desperté en UCI”

Desde hace varios meses, Claudia Lozano, reconocida presentadora de Noticias Caracol, atraviesa un nuevo episodio médico que ha comprometido seriamente su estado de salud.

En su momento, la información salió a la luz a través del programa La corona TV, donde el presentador Ariel Osorio reveló que la periodista tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una compleja afección abdominal.

Dicha cirugía se extendió por siete horas y dejó a la presentadora en condición reservada.

Claudia Lozano habló de su salud. | Foto: Instagram @claudialozanooficial

Al tocar el tema en pantalla, Osorio dedicó unas palabras a la reportera, subrayando su trayectoria y el cariño que el público le profesa:

“Hoy nos toca detener la pantalla y hablar de una de las mujeres más queridas y recordadas del entretenimiento colombiano: Claudia Lozano. No solo es una cara bonita que en su momento brilló como modelo, sino una gran periodista que ha sabido contarnos memorables historias en la televisión”, dijo Ariel al referirse al difícil momento que enfrenta la comunicadora.

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, reveló detalles de su salud

Además de una cirugía abdominal, Claudia también atravesó una trombosis, y de esto habló a detalle durante una entrevista que concedió al programa de entretenimiento La Red.

“Estaba supuestamente bien. Al día siguiente me dio un dolor abdominal muy fuerte y me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, dijo la reconocida presentadora, dejando ver que los dolores que sufrió fue bastante intensos.

Claudia Lozano sigue recuperándose tras tema de salud. | Foto: Instagram @claudialozanooficial

En la misma conversación, Lozano afirmó que durante un mes y dos semanas, tuvo que continuar en la Unidad de Cuidados Intensivos, pues tenía una infiltración de sangre (tres litros) dentro del abdomen.

Dejando ver que esto llegó a ser una situación bastante compleja, confesó que los médicos en su momento le afirmaron que si hubiera llegado más tarde, no lo hubiera logrado.

Hablando un poco más a fondo de su situación, Claudia reveló que todo sucedió porque una artería se había abierto, y por esto tuvieron que ingresarla a cirugía de emergencia, la cual duró siete horas.

Ahora bien, la presentadora afirmó que pese a que le realizaron diferentes estudios, nunca se logró determinar cual fue la causa exacta que llegó a causarle tal sangrado.

“Es un milagro médico. Me sometí a cinco cirugías. De un momento a otro me dio trombosis. Después me dio una infección. Tocó ingresar nuevamente a cirugía. Todos los días eran de intenso dolor”, añadió.