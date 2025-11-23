Suscribirse

Gente

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, reveló el calvario que vivió al someterse a cinco cirugías: “Desperté en UCI”

La presentadora habló de su salud y expuso todo lo que vivió al padecer dolores bastante fuertes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

23 de noviembre de 2025, 1:46 p. m.
Claudia Lozano estaría atravesando un grave tema de salud.
Claudia Lozano habló de su tema de salud. | Foto: Instagram @claudialozanooficial

Desde hace varios meses, Claudia Lozano, reconocida presentadora de Noticias Caracol, atraviesa un nuevo episodio médico que ha comprometido seriamente su estado de salud.

En su momento, la información salió a la luz a través del programa La corona TV, donde el presentador Ariel Osorio reveló que la periodista tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una compleja afección abdominal.

Dicha cirugía se extendió por siete horas y dejó a la presentadora en condición reservada.

Claudia Lozano volverá a 'Noticias Caracol'.
Claudia Lozano habló de su salud. | Foto: Instagram @claudialozanooficial

Al tocar el tema en pantalla, Osorio dedicó unas palabras a la reportera, subrayando su trayectoria y el cariño que el público le profesa:

“Hoy nos toca detener la pantalla y hablar de una de las mujeres más queridas y recordadas del entretenimiento colombiano: Claudia Lozano. No solo es una cara bonita que en su momento brilló como modelo, sino una gran periodista que ha sabido contarnos memorables historias en la televisión”, dijo Ariel al referirse al difícil momento que enfrenta la comunicadora.

Contexto: Claudia Lozano habló de la situación que la mantuvo alejada de ‘Noticias Caracol’: “Fueron días completamente duros”

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, reveló detalles de su salud

Además de una cirugía abdominal, Claudia también atravesó una trombosis, y de esto habló a detalle durante una entrevista que concedió al programa de entretenimiento La Red.

“Estaba supuestamente bien. Al día siguiente me dio un dolor abdominal muy fuerte y me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, dijo la reconocida presentadora, dejando ver que los dolores que sufrió fue bastante intensos.

Claudia Lozano sigue recuperándose tras tema de salud.
Claudia Lozano sigue recuperándose tras tema de salud. | Foto: Instagram @claudialozanooficial

En la misma conversación, Lozano afirmó que durante un mes y dos semanas, tuvo que continuar en la Unidad de Cuidados Intensivos, pues tenía una infiltración de sangre (tres litros) dentro del abdomen.

Dejando ver que esto llegó a ser una situación bastante compleja, confesó que los médicos en su momento le afirmaron que si hubiera llegado más tarde, no lo hubiera logrado.

Claudia Lozano estuvo al borde de la muerte: la operaron durante 7 horas - La Red | Caracol TV

Hablando un poco más a fondo de su situación, Claudia reveló que todo sucedió porque una artería se había abierto, y por esto tuvieron que ingresarla a cirugía de emergencia, la cual duró siete horas.

Ahora bien, la presentadora afirmó que pese a que le realizaron diferentes estudios, nunca se logró determinar cual fue la causa exacta que llegó a causarle tal sangrado.

“Es un milagro médico. Me sometí a cinco cirugías. De un momento a otro me dio trombosis. Después me dio una infección. Tocó ingresar nuevamente a cirugía. Todos los días eran de intenso dolor”, añadió.

Contexto: Ella es la presentadora de ‘Noticias Caracol’ que sigue deslumbrando con su talento musical, ¿dejará la televisión?

Por último, Claudia Lozano mencionó que otro diagnóstico también ha complicado su salud: la endometriosis. De acuerdo a lo mencionado por la presentadora, esta condición la ha afectado bastante y le ha causado bastante dolor, tanto que en varias ocasiones llegó a en oraciones, decirle a Dios que ya estaba cansada de lo que estaba viviendo. “Ya no quiero más, ya es justo. Me ha pasado demasiado. No quiero más...”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claudia Lozano, de Noticias Caracol, reveló el calvario que vivió al someterse a cinco cirugías: “Desperté en UCI”

2. El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia habló de la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton; esto dijo

3. Video revela cómo volqueta sin frenos causó choque múltiple con 12 vehículos y tres heridos en Medellín

4. Abren las urnas en Magdalena para la elección atípica de gobernador. Esto es lo que está en juego

5. José Pékerman se va de generoso con la Selección Colombia: con esto salió a meses del Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Noticias Caracol

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.