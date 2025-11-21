Noticias Caracol es uno de los informativos colombianos más vistos en el país, que cuenta con diferentes secciones para hablar de los temas de interés para los ciudadanos. Además, en varias ocasiones los presentadores y presentadoras se han destacado no solo por su talento frente a las cámaras, sino también fuera de ellas.

Lili Bechara es una de las mujeres que ha cautivado por su belleza y ha recibido múltiples elogios, pues antes de ser parte de la sección de entretenimiento del canal y se uniera a Nuestras Mañanas, fue parte del matutino Día a Día y al retirarse empezó su nueva faceta en la industria musical.

En ese tiempo la comunicadora social sorprendió al lanzar un sencillo con el champetero Wil Fiorillo y desde que comenzó en la música ha recibido apoyo de su vínculo más cercano, como familiares y amigos, y también de sus seguidores, quienes en cada publicación le expresan su respaldo y resaltan su talento.

En su último video, en el que interpreta la famosa canción de Selena Quintanilla, Como la flor, tiene más de cuatro mil me gusta y cien comentarios en los que destacan su tono y versión de como la interpretó.

“Amo, me encanta esta faceta tuya”; “Lily, hermosa y bella voz”; “Quedó muy genuina esta versión”; “Tu timbre se siente súper suave”; “Suenas tan serena interpretando este clásico”; “Se siente muy puro lo que transmites”; “Hermosa canción, éxitos”; “Esa canción te sienta fenomenal”; “alentosa muñeca mía”; “excelente interpretación”, entre muchos más.

La periodista se ha destacado por sus proyectos, pues aparte de ser presentadora y cantante, también tiene su propio pódcast y no se ha pronunciado acerca de dejar la televisión, por ahora se sabe que continúa enfocada en lo que ha trabajado durante todo este tiempo.

¿Qué le pasó a Claudia Lozano?

Otra de las presentadoras, conocidas por ser parte de Show Caracol, es la caleña Claudia Lozano, quien hace unos días preocupó a sus seguidores luego de que Ariel Osorio confesará que su amiga y colega estaba pasando por una situación de salud complicada.

Claudia Lozano volverá a 'Noticias Caracol'. | Foto: Instagram @claudialozanooficial

La presentadora estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de someterse a una cirugía de alto riesgo, de la cual logró recuperarse y avanzar de manera positiva.