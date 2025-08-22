Suscribirse

Amparo Grisales se enfureció y lanzó fuerte dardo en redes sociales por preocupante tema

La ‘diva de la televisión colombiana’ no se quedó callada y expuso problemático caso.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

23 de agosto de 2025, 3:48 a. m.
Amparo Grisales habló sobre la nueva temporada de 'Yo me llamo'
Amparo Grisales habló sobre problemática con su imagen. | Foto: La red

Desde hace varios años, Amparo Grisales es considerada como una de las personalidades con mayor reconocimiento y relevancia en la industria del entretenimiento a nivel nacional, pues su paso por importantes novelas le permitió ganarse el cariño de millones de personas que llegaron a apodarla ‘la diva de la televisión colombiana’.

Posteriormente, se convirtió en parte fundamental del trío de jurados de Yo me llamo, el famoso programa de imitación del Canal Caracol, que busca el ‘doble perfecto’ de los artistas musicales más importantes en Colombia y el mundo.

Amparo Grisales se erizó
Amparo Grisales es apodada 'la diva de la televisión'. | Foto: Redes sociales

No obstante, cuando está por fuera de las grabaciones de la producción artística, no suele estar presente en redes sociales, y son muy pocas las ocasiones en las que se manifiesta por algún tema en específico.

En las horas de la mañana del viernes, 22 de agosto, la mujer rompió el silencio en su cuenta de X, en la que suma más de un millón de seguidores, y compartió su enojo al percatarse de que, personas inescrupulosas, estaban haciendo uso de su imagen sin autorización.

Contexto: Amparo Grisales reveló cómo quedó tras su aparatosa caída en la Feria de las Flores; respondió a las críticas

“No promuevo productos para la eterna juventud, ni para la hipertensión, ni para tanta basura de estafadores que usan inteligencia artificial para robar la imagen de los que hemos construido una imagen con trabajo y disciplina”.

Mencionó que, debido a que no es la primera vez que le pasa, ya ha identificado la plataforma en la que se suelen mover estos estafadores, pues en ella se encuentra un gran porcentaje del público objetivo para estos productos.

Finalmente, hizo un importante llamado a sus seguidores, y dejó en claro que todas estas pastillas que se están promocionando, si es que llegaran a su destinatario, podrían ocasionar fuertes problemas de salud en las personas que las consuman.

“Generalmente, es en Facebook, no solo te roban el dinero, es peligroso que te estén dañando la salud con productos que son veneno y engaño. Cuando represente un producto lo verán en mis redes y serán productos de alta calidad. Qué no te engañen. Gracias. Un abrazo”.

Contexto: MasterChef Celebrity 2025: Este es el parentesco entre Andrea Guzmán y Paty Grisales; pocos lo sabían

Como es costumbre, la mujer recibió el apoyo de sus fanáticos, quienes agradecieron el comunicado y afirmaron su compromiso en no apoyar este tipo de mercado.

“La gente se inventa cada cosa. Es muy triste lo que está pasando con todo esto. Te mando un abrazo”; “Se merecen una demanda, están atentando con el buen nombre y la integridad de las personas. Ese problema es recurrente con otras personalidades”; “Bueno saberlo. Así como hay bandidos engañadores, así también hay inocente incautos” y “Gente sin vergüenza, que no les importa nada con tal de sacar provecho algunos... Vergonzoso e indignante”, escribieron.

