Amparo Grisales se enfureció y lanzó fuerte dardo en redes sociales por preocupante tema

Desde hace varios años, Amparo Grisales es considerada como una de las personalidades con mayor reconocimiento y relevancia en la industria del entretenimiento a nivel nacional, pues su paso por importantes novelas le permitió ganarse el cariño de millones de personas que llegaron a apodarla ‘la diva de la televisión colombiana’.

Posteriormente, se convirtió en parte fundamental del trío de jurados de Yo me llamo, el famoso programa de imitación del Canal Caracol, que busca el ‘doble perfecto’ de los artistas musicales más importantes en Colombia y el mundo.

Amparo Grisales es apodada 'la diva de la televisión'. | Foto: Redes sociales

No obstante, cuando está por fuera de las grabaciones de la producción artística, no suele estar presente en redes sociales, y son muy pocas las ocasiones en las que se manifiesta por algún tema en específico.

En las horas de la mañana del viernes, 22 de agosto, la mujer rompió el silencio en su cuenta de X, en la que suma más de un millón de seguidores, y compartió su enojo al percatarse de que, personas inescrupulosas, estaban haciendo uso de su imagen sin autorización.

“No promuevo productos para la eterna juventud, ni para la hipertensión, ni para tanta basura de estafadores que usan inteligencia artificial para robar la imagen de los que hemos construido una imagen con trabajo y disciplina”.

Mencionó que, debido a que no es la primera vez que le pasa, ya ha identificado la plataforma en la que se suelen mover estos estafadores, pues en ella se encuentra un gran porcentaje del público objetivo para estos productos.

Finalmente, hizo un importante llamado a sus seguidores, y dejó en claro que todas estas pastillas que se están promocionando, si es que llegaran a su destinatario, podrían ocasionar fuertes problemas de salud en las personas que las consuman.

“Generalmente, es en Facebook, no solo te roban el dinero, es peligroso que te estén dañando la salud con productos que son veneno y engaño. Cuando represente un producto lo verán en mis redes y serán productos de alta calidad. Qué no te engañen. Gracias. Un abrazo”.

Como es costumbre, la mujer recibió el apoyo de sus fanáticos, quienes agradecieron el comunicado y afirmaron su compromiso en no apoyar este tipo de mercado.