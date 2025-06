¿Es un personaje? Amparo Grisales reveló si su fuerte carácter en ‘Yo me llamo’ es para meterle presión a los participantes

Amparo Grisales, una de las figuras más icónicas de la televisión colombiana , continúa siendo una pieza fundamental en el éxito del reality de imitación musical Yo me llamo .

| Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Amparo Grisales reveló si su actitud fuerte en Yo me llamo es un personaje

Grisales explicó que todo empezó porque a su llegada a Medellín, le preguntaron si era creída, amable, espontánea y mencionó: “Lo más chistoso es que el gobernador me dijo: ‘Ay, es que yo pensé que usted era muy brava’. Claro, lo que pasa es que en televisión ven una franja de uno que digamos, a veces son personajes que uno tiene que asumir”.

Luego, se refirió directamente a su participación en el reality de imitación: “Por ejemplo, en yo me llamo yo soy jurado y me toca ser fuerte, porque este es uno de los pocos realities en los que son empíricos los artistas y que están en una escuela durante cuatro meses. Entonces no es lo mismo con La Voz Kids o personas que vienen ya profesionales", dijo.