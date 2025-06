Amparo Grisales se exaltó y frenó a imitador en pleno show de ‘Yo me llamo’; fue cruda con sus palabras: “Malacaroso”

Yo me llamo 2025 se encuentra atravesando una fase decisiva para conocer a los imitadores que llegarán a una anhelada final, representando a sus artistas favoritos. Cada uno seguirá forjando su camino, destacando con voz, estilo e imagen.

En el recorrido hacia este escenario, los jurados hacen sus devoluciones de cada show, intentando que se perfeccionen los competidores. Pese a que no es sencillo, cada detalle es clave para enamorar al público.

Amparo Grisales soltó comentario a participante en 'Yo me llamo' | Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Sin embargo, en más de una ocasión se ha visto la reacción de los participantes, quienes no están de acuerdo con los comentarios que les hacen los expertos. Una de las que más suele chocar con ellos es Amparo Grisales, quien afirma lanzar sus comentarios en pro del crecimiento artístico de cada uno.

En el reciente capítulo, la ‘Diva’ de Colombia estalló contra el imitador de Raphael, ya que consideraba que su presentación había pasado a una línea graciosa. Aunque le habló con serenidad, el hombre se disgustó y se mostró sorprendido con estas palabras.

Ambos tuvieron un cruce de palabras, donde la actriz intentaba que el artista entendiera su punto y no lo tomara como un ataque.

Cruce entre Amparo Grisales y el imitador de Raphael

Rey Ruiz: “Lo único que me choca de ti son tus ojos, la desorganización de tus ojos”

Amparo Grisales: “Esta noche está muy cómica. No se ponga serio, tómelo con humor, Raphael, porque la verdad fue muy gracioso”

Raphael: “No, yo no quiero ser gracioso, Amparo. Me disculpa usted, pero no vine a hacer eso”

Amparo Grisales: “Lo que digo es que no te pongas malacaroso”

Raphael: “No, yo no estoy malacaroso”

Amparo Grisales: “Sí, lo estás. Muchas cosas erráticas. Fue muy exagerado, los movimientos fueron erráticos, no hay elegancia, se te ve chistoso...la gestualidad que te hemos dicho. En esta no tienes ese sonido, aquí no lo tiene, era la voz más limpia”

Raphael: “Difiero mucho con usted, Amparito, me disculpa. Difiero mucho con usted”

Amparo Grisales: “Qué pena. ¿Tú crees que lo hiciste bien? Bueno, ya ganaste entonces, mi amor. No tengo más nada que decir, tranquilo, no te preocupes. Nunca están de acuerdo conmigo, pero yo los estudié mucho y lo que hiciste es chistoso”

Raphael: “Qué lástima, siento mucho eso”

Raphael: “Les agradezco lo que me dicen, no es una cosa personal. Estudio el video paso a paso, no sé dónde me paso a hacer un ridículo”

Amparo Grisales: “No estamos diciendo ridículo, estamos diciendo gracioso. La palabra ridícula no la hemos dicho”

César Escola: “Menos es más. Todo lo que estamos diciendo es con cariño y respeto, cumpliendo la labor de jurado”.