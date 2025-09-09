Suscribirse

Luz Amparo Álvarez habló sobre Amparo Grisales y destapó cómo es su relación: “Brillen con luz propia”

La imitadora concedió una entrevista bastante particular, donde se refirió a la famosa actriz.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 3:51 p. m.
Luz Amparo Álvarez y Amparo Grisales fueron compañeras en 'Yo me llamo'
Luz Amparo Álvarez y Amparo Grisales fueron compañeras en 'Yo me llamo' | Foto: Instagram @lakalle - Yo me llamo/ Caracol Televisión - Montaje SEMANA

Luz Amparo Álvarez es considerada una de las imitadoras más famosas de Colombia, brillando con su talento y trabajo en los medios nacionales. Poco a poco avanzó e integró proyectos como Yo me llamo, donde fue una de las primeras jurados.

En este espacio coincidió con Amparo Grisales, con quien tuvo varios desencuentros por opiniones y actitudes que se daban a lo largo del tiempo. Ambas plasmaban sus cruces frente a cámaras, revelando las perspectivas de los personajes que eran imitados.

Amparo Grisales soltó comentario a participante en 'Yo me llamo'
Amparo Grisales, emblemática de la televisión colombiana. | Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Aunque no volvieron a coincidir, Luz Amparo Álvarez estuvo como invitada en un formato radial, dialogando sobre su experiencia y trayectoria profesional, la cual se rodeaba de grandes imitaciones. Allí salió a flote el tema de la ‘Diva’ de Colombia, quien ‘interrumpió’ la entrevista para dar su perspectiva de la relación.

Contexto: Amparo Grisales se enredó y cayó al piso en pleno desfile; no la perdonaron en redes: “perdió todo el aura de diva”

La actriz dialogó con El Klub de La Kalle, realizando una interpretación de su colega. Esta imitación se enfocó en expresar lo que sentía y pensaba de Luz Amparo Álvarez, metiéndole su característico toque.

La exjurado de Yo me llamo soltó una que otra pulla llena de humor, refiriéndose a la manera en la que se hablaba la emblemática celebridad sobre ella.

“¿Qué es lo más difícil de haber trabajado con Luz Amparo Álvarez? A ver, mi amor, con esa flacuchenta, mi amor, igualada, mi amor, que yo sí te digo, pues a toda hora con esos chistecitos sobre mi edad en el Twitter, pero ya ella está como yo también, imagen de Colpensiones, mi amor”, apuntó.

De igual manera, utilizó su estilo para comentar sobre cómo estaban las dos, asegurando, con un comentario, cómo era la dinámica actual que llevaban. En este punto dio un consejo a los oyentes, precisamente sobre imitar a los demás.

“Si te voy a decir... sean auténticos, brillen con luz propia para que no tenga que vivir de imitar a los demás. Esa, mejor dicho, mi amor, ella y yo somos como mis pochecas, cada una por su lado”, afirmó.

De esta manera, los seguidores detallaron cómo la interacción entre las famosas, sosteniendo una cercanía y una distancia de forma constante.

El talento de Luz Amparo Álvarez quedó una vez más evidenciado, mostrando cómo con su voz, actitud, expresión y gesticulación lograba acercarse tanto a la figura original, tal y como ha sido el caso de Piedad Córdoba y Natalia París.

