Luz Amparo Álvarez, la eterna imitadora de los colombianos

Pese a que a Luz Amparo Álvarez no ha tenido proyectos en medios masivos desde 2018, el suyo es un rostro que es muy reconocido por los colombianos, gracias a sus geniales imitaciones y su participación como jurado en producciones como Yo me llamo. La imitadora de Medellín fue, junto a la actriz Amparo Grisales y el presentador Jairo Martínez, la jurado que hizo parte de las primeras temporadas del reality de Caracol Televisión

También ha hecho parte de espacios como Humor a la carpa, Factor X, la batalla de las estrellas y Colombia ríe, una versatilidad que ha cultivado en su carrera gracias a que se ha especializado en teoría musical, técnica vocal, canto y percusión, además de locución de radio y televisión.

La actriz, cantante y humorista antioqueña se ha dedicado a trabajar en los últimos años como empresaria en un sector que se vio seriamente golpeado por la pandemia, el de las artes. Y a eso se debe, dice, que los colombianos no la hayan visto recientemente en nuevos proyectos en televisión.

Luz Amparo Álvarez - Foto: Foto: Astor Plaza

“Me he estado desempeñando como ejecutiva y empresaria, eso te quita tiempo y mucha energía, y fuera de eso también la simpatía (...) Ser empresario no es fácil, es muy complicado y, aunque lo he sido desde que estaba muy joven, a partir del 2018 me metí de lleno en el tema (...) Eso te absorve la vida y a veces hasta se te olvida cómo eras cuando tenías tiempo libre, entonces estoy en ese proceso de volver a recuperar mi tiempo de ocio, que es muy importante”, reveló al portal Infobae en una entrevista.

Sin embargo, miles aún recuerdan sus brillantes imitaciones de personajes como Natalia París, Amparo Grisales, Noemí Sanín, María Emma Mejía, Piedad Córdoba, entre otros.

Algunas de esas imitaciones hacen parte de un show lleno de música y mucho humor, Que Dios nos ampare, recargado, que se presenta este sábado 25 de marzo en el teatro Astor Plaza de Bogotá. Será un espacio para reír de la mano de Shakira con su DE-SESSIÓN #53 y con Estertulia, la imprudente empleada de palacio con su Sessión #54 y Guisaráp. Además, contará con nuevos personajes del repertorio de Luz Amparo, como Epa Colombia y Karol G.

Que Dios nos ampare, que ya tiene varias temporadas en escena, es uno de sus shows más populares de Luz Amparo Álvarez, pues reúne las imitaciones de los personajes que más le reclaman los colombianos a la humorista.

“Este show se institucionalizó porque llevo muchos años haciéndolo y la gente quiere seguir viéndolo, entre otras cosas, porque se va renovando con la actualidad. Quise hacer una sola función porque es un escenario grande, para unas mil personas”, explicó a Infobae.

Y pese a su enorme fama y talento en el campo de la imitación, Luz Amparo confiesa que no buscó convertirse en humorista, sino que la vida la fue llevando por ese camino. “Es bonito, ha ido una de esas sorpresas de la vida que uno las toma, las disfruta y se las goza. Y el humor se ha vuelto como una actitud en mi vida. Ha sido mi camino y el pan nuestro de cada día en mi familia. Ese día a día de humor ha hecho que mi vida sea un poco más tranquila y ver de otra manera lo que puede resultarnos muy horrible”, asegura la imitadora.

Tras esta función única, , Luz Amparo Álvarez le reveló a Infobae que también cerrará su ciclo como directora del teatro Vive Astor Plaza, en donde está desde hace 5 años. “Es una decisión de vida, pero los escenarios no los voy a dejar porque alimentan mi vida. Eso no quiere decir que me vaya a alejar de la parte empresarial y de ser productora de teatro, pero sí me alejaré un poco de la dirección permanente”, concluyó.