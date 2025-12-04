Ganador de ‘Yo me llamo’, contra las cuerdas: prueba de ADN confirmó que es padre de hijo que había negado

Manuel José, famoso en los medios como el imitador José José, conquistó a millones de personas en el país con el trabajo que realizó en Yo me llamo, donde ganó por la notable y evidente caracterización que hizo el ícono musical. Su voz e imagen lo llevaron a levantar el primer lugar, quedando como foco de reacciones.

Sin embargo, desde hace varios años, el artista quedó como protagonista de diversas noticias, precisamente por un asunto que se salía de lo profesional. El famoso fue blanco de comentarios, a raíz de un proceso personal que lo involucraba con un tema de su expareja, Adriana Arbeláez.

Manuel José fue señalado por no reconocer la paternidad de su hijo, quien lleva por nombre Isaac. La mujer, desde que el pequeño nació, insistió que el imitador era el padre biológico, solicitando pruebas de ADN para confirmar el vínculo.

En 2023, el ganador del reality puso en duda la credibilidad de dichas pruebas, mencionando que, desde su perspectiva, el perito encargado era “corrupto” y no tenía la preparación necesaria para llevar a cabo este proceso.

Pese a lo que se creía al inicio, Arbeláez entregó nuevos resultados de otra prueba ADN y confirmó de manera certera que Isaac, de 8 años, sí era el hijo de Manuel José. La Red fue la encargada de dar a conocer esto, mencionando que la mujer les dio testimonio de lo sucedido en el ámbito legal.

En las declaraciones, se aseveró que el imitador de José José había incumplido también con el pago de la pensión alimenticia, por lo que había otros detalles legales pendientes. Adriana puntualizó que esto acarreaba problemas y una alerta migratoria en México, complicándole la situación al hombre.