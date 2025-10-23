En la noche del pasado miércoles, el colombiano hizo parte del juego ante Atlas, donde se midió con su compatriota, Camilo Vargas.

Fue un mano a mano que tuvo un equipo superior a otro. El resultado final fue un 2-0 a favor de los locales en el Estadio Jalisco.

James Rodríguez vs. Atlas en Liga MX | Foto: Tomada del X (Club León)

Para el volante cafetero fue encontrarse con una nueva derrota, la cuarta consecutiva que lo hace tocar el fondo de la tabla de posiciones.

Aunque el creativo estuvo desde el arranque de la fecha 14, no pudo hacer nada para que León no perdiera.

El panorama que se vive entre los de Guanajuato es bastante complicado. Antes de lo esperado, podrían verse eliminados de las fases finales del torneo.

Ambriz dio de baja a James

Ignacio Ambriz es el entrenador a cargo de James Rodríguez —al que le ha mostrado confianza—, pero que en el partido ante Atlas se la quitó.

El colombiano solo disputó 60 minutos de la totalidad del partido. Dicha variante generó sorpresa y necesitó de explicación en la rueda de prensa.

“Un poco táctico, son muchos partidos también continuos, donde empiezas a cuidar a la gente”, sentenció el entrenador del cambio del 10.

James Rodríguez hiló otra derrota con Club León en Liga MX | Foto: Getty Images

Al parecer, las dinámicas del partido y su intención de querer buscar de manera más rápida el arco rival, no las encontrarían con el cafetero.

“Queríamos tener un poquito más de verticalidad, de ese ritmo de ida y vuelta que Atlas te pone”, sumó.

“Son movimientos tácticos que tienes que hacer y encontrar otra variante, pero no se nos dio desde el principio”, lamentó por no encontrar las formas para llegar a los goles.

Ante la insistencia de la prensa de darle solo una hora de partido a un jugador que puede cambiar un partido en cualquier instante, este lo explicó a detalle.

“Son jugadores muy importantes, entiendo que pregunten por qué lo saqué (a James), pero son cuestiones tácticas que uno intenta manejar con variantes diferentes, pero hoy el equipo no estuvo bien”, acabó Ambriz.

¿Condenado a la eliminación con Club León?

Si James y los suyos se ponen las pilas en las tres fechas que les restan, puede que logren entrar a las finales de la Liga MX.

Su calendario no es amable, pues deben enfrentar a Pumas, Club América y Puebla; sin embargo, de ganar los tres juegos, entrarían entre algunos de los 10 cupos en disputa de la consagración.

Club León con James Rodríguez se aferra a salir del mal momento en Liga MX | Foto: Club León

De momento, los de Guanajuato son 16 de 18 en liga mexicana, con un acumulado de 12 puntos.

En la casilla 10 está Club San Luis con 16 unidades. La diferencia es de solo cuatro puntos, por lo que sí es viable pensar en una mejora de lugares de León si logra los resultados en las próximas fechas.