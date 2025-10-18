Deportes
Se extendió la pesadilla de James Rodríguez: está tocando fondo con Club León en la Liga MX
Tras cumplir sus compromisos con la Selección Colombia, el 10 volvió a la disciplina de su club y siguió la mala racha.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
James Rodríguez no encuentra alivio en Club León. En picada va él, junto a su equipo, que hiló este sábado una nueva derrota en la Liga MX.
En su visita a Santos Laguna el colombiano fue titular, pero no pudo hacer nada evitar la derrota que padecieron los suyos por 2-0.
Ese nuevo resultado adverso hizo que la fiera descendiera más lugares en la tabla de posiciones; ya son puesto 15, a tres casillas del colero, Puebla.
Cada vez parece más alejada la posibilidad de que James juegue las finales del segundo torneo del año en México.
Esa eliminación que podría presentarse para el capitán de León es una cuestión que llama la atención en Selección Colombia, debido a la posible pérdida de ritmo del 10.
En desarrollo...