Los conflictos armados alrededor del mundo son una preocupación para la gran mayoría de naciones, debido a sus efectos que dejan refugiados o desplazados internos como víctimas por todas partes.

Es por esta razón que algunos territorios buscan priorizar la inversión militar dentro de su presupuesto anual, fortaleciendo su ejército cada vez más conforme avanza el tiempo. Sin embargo, algunos de esos países deciden dividir esa inversión militar en diferentes aspectos.

Entre ellos está la compra de armas, navíos, dispositivos e incluso aviones; este último es una de las adquisiciones más recurrentes en cuanto a inversiones militares se refiere, puesto que para el año 2024 la inversión fue de aproximadamente 2,7 billones de dólares, un aumento del 9,4% respecto a 2023, según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Para medir cuál es la nación que domina los aires, GlobalFirepower realizó un análisis comparativo en el cual clasifica, de mayor a menor, a las naciones con mayor cantidad de aeronaves:

Estados Unidos lidera el ranking mundial del poder aéreo. | Foto: Getty Images

Estados Unidos de América – 13.043 Rusia – 4.292 China – 3.309 India – 2.229 Corea del Sur – 1.592 Japón – 1.443 Pakistán – 1.399 Egipto – 1.093 Turquía – 1.083 Francia – 976

Una de las naciones que más llamó la atención del listado es India, la cual hace unos años no entraba dentro del top cinco, pero gracias a sus recientes inversiones millonarias ha logrado posicionarse entre los países con mayor poderío aéreo.

Por otra parte, países como Estados Unidos, Rusia y China comandan el listado desde hace décadas, puesto que son las naciones que realizan anualmente una mayor inversión en el ámbito militar a nivel mundial.

Pero también se destaca la ausencia de países latinoamericanos dentro del top diez, a pesar de que naciones como México, Brasil o Colombia poseen ejércitos considerados entre los más fuertes del planeta, según la misma GlobalFirepower.

Esto podría deberse a que dichas naciones priorizan su inversión militar en otros sectores, como la defensa naval o las labores de inteligencia, en lugar de enfocarse en el poder aéreo. En todo caso, el dominio de los cielos continúa siendo un símbolo de supremacía militar, estratégica y tecnológica en el panorama global.