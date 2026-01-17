Gobierno desmiente supuesto recorte a programa de vacunación: “Está garantizada para 2027″

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, se pronunció tras los recientes rumores sobre un posible desfinanciamiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), uno de los programas clave para vacunación en el país.

“La vacunación en Colombia está plenamente garantizada para la totalidad del año 2026, cuenta con planeación y recursos que aseguran la continuidad del programa durante el primer trimestre de 2027 y, además, avanza en la ampliación progresiva del esquema de inmunización, fortaleciendo la protección de la población frente a enfermedades prevenibles“, indicó la cartera.

Aseguran que la metodología de planeación estratégica para la adquisición y distribución de biológicos e insumos, a través del Fondo Rotatorio de la OPS, no solo garantiza el abastecimiento oportuno durante 2026 y el inicio de 2027, sino que permite la incorporación gradual de nuevas tecnologías y vacunas al esquema nacional, manteniendo el stock de seguridad y la operación continua del PAI en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la Ley 2406 de 2024.

Indican que actualmente no hay ningún riesgo para la operación del programa.

“Las variaciones en los montos de inversión para 2026 no representan riesgo alguno para la operación del PAI. Reiteramos que los recursos previstos cubren la totalidad del año 2026, incluyendo tecnologías recientemente incorporadas, como la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), la hexavalente para prematuros y próximas a incluir, como la vacuna contra el dengue en municipios priorizados”.

En el comunicado, la cartera también expresa algunos datos clave en el proceso de vacunación. Indica que Colombia mantiene uno de los esquemas de vacunación más completos de la región de las Américas, con 24 vacunas y tres inmunoglobulinas que protegen contra más de 30 enfermedades.

Precisan que en 2025 se aplicaron cerca de 24 millones de dosis de vacunas. También se actualizó la vacunación contra el VPH, incluyendo a los niños y adolescentes varones de 9 a 17 años, entre otros avances.