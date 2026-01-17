Economía

Gobierno desmiente supuesto recorte a programa de vacunación: “Está garantizada para 2027″

Esto es lo que indicó el Ministerio de Salud.

Redacción Economía
17 de enero de 2026, 9:52 p. m.
Esto es lo que dijo la cartera sobre los rumores asociados al programa de vacunación.
Esto es lo que dijo la cartera sobre los rumores asociados al programa de vacunación.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, se pronunció tras los recientes rumores sobre un posible desfinanciamiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), uno de los programas clave para vacunación en el país.

La vacunación en Colombia está plenamente garantizada para la totalidad del año 2026, cuenta con planeación y recursos que aseguran la continuidad del programa durante el primer trimestre de 2027 y, además, avanza en la ampliación progresiva del esquema de inmunización, fortaleciendo la protección de la población frente a enfermedades prevenibles“, indicó la cartera.

x
La vacunación en los niños es vital para generar inmunidad. Foto: Getty Images

Aseguran que la metodología de planeación estratégica para la adquisición y distribución de biológicos e insumos, a través del Fondo Rotatorio de la OPS, no solo garantiza el abastecimiento oportuno durante 2026 y el inicio de 2027, sino que permite la incorporación gradual de nuevas tecnologías y vacunas al esquema nacional, manteniendo el stock de seguridad y la operación continua del PAI en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la Ley 2406 de 2024.

“Las variaciones en los montos de inversión para 2026 no representan riesgo alguno para la operación del PAI. Reiteramos que los recursos previstos cubren la totalidad del año 2026, incluyendo tecnologías recientemente incorporadas, como la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), la hexavalente para prematuros y próximas a incluir, como la vacuna contra el dengue en municipios priorizados”.

Primer plano. Prevención del virus de la varicela.
Estos son los datos sobre vacunación que expuso el Gobierno. Foto: Getty Images

En el comunicado, la cartera también expresa algunos datos clave en el proceso de vacunación. Indica que Colombia mantiene uno de los esquemas de vacunación más completos de la región de las Américas, con 24 vacunas y tres inmunoglobulinas que protegen contra más de 30 enfermedades.

Precisan que en 2025 se aplicaron cerca de 24 millones de dosis de vacunas. También se actualizó la vacunación contra el VPH, incluyendo a los niños y adolescentes varones de 9 a 17 años, entre otros avances.

Un trabajador de la salud pone guantes quirúrgicos y saca el líquido de la vacuna COVID-19 del vial para vacunar a un paciente
Tenga en cuenta lo que dijo el Ministerio de Salud sobre el programa de inmunización. Foto: Getty Images

