Hito histórico: Colombia certificó al primer ‘fellow‘ en cirugía HPB

En un año vital para la salud pública colombiana, marcado por el desafío de reducir la fuga de talento médico y fortalecer sistemas regionales ante enfermedades crónicas en aumento, el país celebra un hito histórico en materia médica. Luis Alberto Rojas Restrepo, médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, se convierte en el primer cirujano hepatopancreatobiliar formado íntegramente en el país mediante el programa de Entrenamiento Avanzado o Fellow en Cirugía Hepatopancreatobiliar de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV).

Su mentor, Cristian Eduardo Tarazona León, destacado cirujano hepatopancreatobiliar, director académico del Fellow en Cirugía Hepatopancreatobiliar (HPB) y cirujano de trasplantes de hígado y páncreas, lidera esta iniciativa que posiciona a Colombia en el mapa mundial de subespecialidades quirúrgicas complejas, en un momento en el que el cáncer de páncreas amenaza con escalar como segunda causa de mortalidad oncológica para 2030.

Un avance pionero en formación médicaLa certificación del doctor Rojas representa no solo un logro personal, sino el debut exitoso del primer programa nacional de este tipo, impulsado por la Fundación Universitaria FCV hace más de dos años, cuando aún los cirujanos debían formarse en el exterior. “Es muy importante, porque sí es la primera vez que se gradúa en nuestro territorio nacional un cirujano en un área de una especialidad de medicina, en este caso en un fellow que pertenece a la primera escuela en el país de la Fundación Universitaria FCV en tener este programa.

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En el momento existen tres programas en Colombia, pero nuestra escuela comenzó ya hace más de dos años a funcionar y es la primera vez que nosotros, diciéndolo así en términos muy respetuosos, con mucho orgullo, tenemos nuestro primer académico en términos de lo que significa la medicina, la educación médico-quirúrgica en Colombia. Es un avance enorme porque es la primera vez que se están formando este tipo de cirujanos que tienen esta subespecialidad. Antes nos tocaba ir a otras partes del mundo a recibir este tipo de formación y volver al país para poderla aplicar”, explica el doctor Tarazona en conversación con SEMANA.

Este entrenamiento avanzado, equivalente a un fellow internacional, evita la fuga de cerebros a Europa, Estados Unidos o Canadá y se suma a un selecto grupo latinoamericano con capacidad formativa en HPB.

Rojas refuerza el impacto: “Esto representa un paso enorme en la historia de la salud de Colombia, que nace en Santander, específicamente en nuestra alma mater, y permite la formación de especialistas que van a proporcionar a nuestros pacientes en Colombia una calidad científica y humana para su tratamiento. De aquí en adelante se van a seguir formando más especialistas para que se pueda subsanar en diferentes regiones de Colombia una falta de atención, una falta de oportunidad en la atención de esos pacientes”.

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La subespecialidad hepatopancreatobiliar aborda patologías en hígado, vías biliares y páncreas, tanto benignas como malignas. Tras una formación previa en cirugía general, Rojas detalla su rol con precisión: “Esto es un área perteneciente a la medicina en la cual un médico se especializa posteriormente a haber sido cirujano general. Se especializa en esta área de cirugía páncreas biliar para atender, ayudar a los pacientes y tratar sus problemáticas benignas y malignas en el hígado, vías biliares y páncreas, en lo que corresponde a esta especialidad.

Les permite a aquellos pacientes que tienen algún tipo de patología acceder a que un profesional formado en esta área les pueda aclarar dudas y realizar un manejo integral a fin de ayudar a solventar sus problemas de salud”.Tarazona subraya la urgencia clínica cotidiana y el desafío oncológico. “Hay que partir de algo, y es que las patologías de origen hepatopancreatobiliar, o también se puede decir cirugía hepatobiliar y pancreática, es lo mismo, es un sinónimo. ¿Cuál es la urgencia quirúrgica más común que existe en cualquier hospital del territorio colombiano y a nivel mundial? La colecistitis aguda o enfermedades de la vesícula.

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La enfermedad de la vesícula pertenece también a la serie de páncreas biliar. Y solamente partiendo de ahí nos podemos trasladar a patologías tumorales de hígado y de páncreas, que cada vez más vienen creciendo. Hoy en día, el cáncer de páncreas ocupa en este momento la sexta causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Sin embargo, dentro de menos de cinco años se espera que para 2030 sea la segunda causa de muerte por cáncer y cada vez más esto va creciendo”.

Aunque multidisciplinario, con oncología y radiología clave, “verdaderamente la única opción curativa es quirúrgica. El resultado de ese manejo es muy importante que sea hecho por manos expertas, que han sido entrenadas. Cuando cae en manos expertas, se ha demostrado con múltiples estudios que el resultado definitivamente cambia a favor del paciente”, explica el experto.

El cáncer de páncreas es la sexta causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Para 2030 se estima que será la segunda causa de mortalidad oncológica. Foto: Fundación Universitaria FCV

Fortaleciendo El sistema de salud nacional

El proceso de formación de Rojas duró dos años intensivos, bajo la tutoría directa de Tarazona, Mauricio Vanegas y Fabio Vergara, más docentes multidisciplinarios, en el Hospital Internacional de Colombia, centro de referencia con tecnología de punta y trasplantes de hígado y páncreas. “Para mí es, primero, un honor haber participado desde el inicio de esta historia de la formación de cirujanos hepatopancreatobiliares a nivel nacional. Mi interés nace de adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el área de la cirugía hepatobiliar y pancreática para poder ayudar a mejorar la salud de los pacientes que requieren nuestra ayuda”, relata Rojas.

Este hito eleva a Colombia al mapa global, atrayendo candidatos internacionales del Caribe, Suramérica y Centroamérica. Tarazona profundiza: “El hecho de que exista en el territorio nacional una escuela comprometida con la formación de esta especialidad tan compleja de la cirugía, y que se haga aquí en Colombia, nos pone en el mapa mundial. Ya estamos dentro del mapa de las nacionalidades donde existen escuelas que forman en esto. En Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, solamente Brasil, Argentina, México y ahora Colombia tienen este tipo de formación. Esto no solo es para nacionales; ya tenemos candidatos internacionales, inclusive de Israel, del Caribe, de Suramérica y Centroamérica. Por dar un ejemplo, la pancreatectomía es la cirugía más compleja del sistema digestivo y su resultado se ve favorecido cuando es realizada por alguien entrenado”.

Con uno por semestre, priorizando calidad sobre cantidad, el modelo descentraliza expertos por regiones. Rojas cierra con optimismo: “La realización de este entrenamiento avanzado en cirugía hepatopancreatobiliar da la oportunidad al país de formar especialistas para poder acceder más a este servicio, que en tantas regiones se necesita. Es un producto hecho en Santander en manos de profesionales muy experimentados, de los cuales hemos heredado la parte académica y las habilidades para hacer crecer esta profesión.

Brinda muchas esperanzas a muchos pacientes en todo el país y a un sistema de salud que cada vez va a requerir más profesionales apoyando para el tratamiento de patologías benignas y malignas hepatopancreatobiliares. Por el lado académico, nos damos a conocer como región en Santander, donde hay oportunidad de crecer y desarrollar la educación médica en salud, poniendo a disposición excelentes profesionales”.