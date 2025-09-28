En video: Así fue como Shakira deslumbró en el Global Citizen 2025 en Nueva York

Shakira no para de sorprender a sus fanáticos, esta vez con una impecable presentación en el Central Park que, una vez más, se convirtió en el epicentro de uno de los encuentros más influyentes que unen música y activismo: el Global Citizen Festival 2025, que se llevó a cabo la noche del sábado, 27 de septiembre.

Este año, según informó la revista Billboard, cerca de 60.000 personas se congregaron en el Great Lawn para disfrutar de presentaciones de artistas de renombre internacional, entre ellos el de la cantante barranquillera, mientras el evento lograba avances concretos relacionados con su compromiso en “combatir la pobreza, promover la sostenibilidad y apoyar iniciativas educativas en todo el mundo”.

En este contexto, los asistentes adquirieron sus entradas mediante acciones solidarias, que incluyeron labores de voluntariado y campañas de sensibilización en redes sociales, todo esto con el objetivo de ver brillar a grandes estrellas en el escenario que incluyeron a Cardi B, el también artista colombiano Camilo, Tyla, Ayra Starr y ROSÉ.

No obstante, la máxima protagonista del festival fue Shakira, que abrió su actuación con la versión en inglés de Loba, desatando la euforia del público de Global Citizen y sorprendiendo al presentar los “10 Mandamientos de La Loba”, tal como lo hizo en su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

“No pedirás permiso para ser tú misma”, “Bailarás y cantarás cuando necesites sanar”, “Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga”, decían algunos de los mandamientos que se tomaron las enormes pantallas del escenario.

Posteriormente, continúo su asombroso show con clásicos como Underneath Your Clothes y el infaltable Waka Waka, que mantuvo intacta la energía de los asistentes.

Show de Shakira en el Festival Global Citizen 2025. | Foto: Getty Images for Global Citizen

Uno de los momentos más esperados fue su interpretación de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, el éxito viral que rápidamente se transformó en un himno de empoderamiento y resiliencia personal, deslumbrando con su talento y movimientos de cadera de principio a fin, cerrando con Hips Don’t Lie.

“Estoy feliz de estar aquí sabiendo que dedicaron su tiempo a ayudar a alguien que lo necesitaba”, expresó Shakira con emoción antes de abandonar el escenario, dejando en evidencia su emoción frente a un nuevo e histórico logro que se suma a su exitosa carrera musical.