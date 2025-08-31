Hermana gemela de exparticipante de ‘La casa de los famosos’ llega a ‘Miss Universe Colombia’ y luchará para ser coronada

En la noche del pasado sábado 30 de agosto inició en el Canal RCN el reality Miss Universe Colombia, en el que varias mujeres competirán para que una termine siendo la Señorita Colombia 2025.

En este programa, las candidatas tendrán que demostrarle al jurado diferentes aspectos, como liderazgo, la comunicación, el conocimiento cultural y, como es de esperarse, la belleza.

Claudia Bahamón será la presentadora de este programa. | Foto: RCN superlike

Vale la pena recalcar que el prestigioso jurado de este programa está compuesto por Valerie Dominguez (actriz, presentadora y Señorita Colombia 2005), Claudia Bahamón (presentadora y modelo), Andrea Tovar (modelo y exreina de belleza- segunda finalista en Miss Universe) y Hernán Zajar (famoso diseñador).

Son 43 las mujeres que aspiran llegar a representar al país en el concurso de belleza global Miss Universe y dentro de ellas, en las últimas horas, Cavylla Valencia ha llamado la atención por ser hermana gemela de una de las participantes de la primera temporada del reality más polémico del país: La casa de los famosos Colombia.

Hermana de celebridad que pasó por La casa de los famosos es participante en Miss Universe Colombia

Poco a poco, el canal fue revelando el listado de participantes y aspirantes a este puesto en el importante certamen de belleza y una de ellas es Cavylla Valencia, hermana gemela de Tania Valencia.

Tania es recordada en los televidentes y seguidores de la televisión colombiana por haber sido participante de la primera temporada de La casa de los famosos, pues formó parte del grupo que ingresó a la casa a mitad de la temporada y que formó parte del equipo de los galácticos, junto con Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y Mafe Walker.

Tania Valencia en La casa de los famosos Colombia | Foto: Foto: Captura de pantalla / X

¿Quién es Cavylla Valencia, gemela de Tania Valencia?

Lo que se sabe de la aspirante a Miss Universe Colombia es que tiene 35 años, mide 1,78m.

Cavylla ya estaba inmersa en el mundo de los reinados, competía por el municipio de Candelaria para representar al departamento del Valle del cauca, en ese entonces quedó en segundo lugar en mejor figura, cuestión que la llena de orgullo, ya que le ha permitido lograr ver resultados “de disciplina, conciencia de nutrición y un intenso entrenamiento físico”, dijo.

En la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, publicaron cada una de las fotografías y propósitos de todas las participantes.

En el caso de Cavylla, se menciona que “su propósito en el certamen de belleza es poder dejar un legado de equidad, priorizar la salud mental y que el arte sea un puente entre el dolor y la belleza”.