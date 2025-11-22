Así lucía Miss Venezuela, Stephany Abasali, antes de sus retoques estéticos: tuvo un cambio radical que sorprendió

El pasado jueves 20 de noviembre se celebró Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo, que a lo largo de la historia se ha mantenido vigente. En esta edición, el eje central fue “El poder del amor”, un concepto que buscaba destacar el empoderamiento y la resiliencia de las participantes.

La transmisión en Colombia inició a las 8:00 p. m., generando expectativa y entusiasmo entre el público por conocer quién sería la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca y Miss Universo 2024.

El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo Miss Universo 2025. | Foto: Getty Images

La velada avanzó entre pasarelas de gala y desfiles en traje de baño, donde poco a poco los jurados fueron seleccionando a las candidatas que continuarían en competencia. Las clasificadas al top 30 fueron India, Guadalupe, China, Tailandia, Ruanda, República Dominicana, Costa de Marfil, Colombia, Brasil, Países Bajos, Bangladesh, Japón, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Filipinas, Zimbabue, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universo Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay.

Una de las candidatas que logró llegar al top 5 fue Miss Venezuela, Stephany Abasali, quien se posicionó como favorita desde el comienzo gracias a su belleza, seguridad en la pasarela, vestuarios destacados y sólidas respuestas en la ronda final de preguntas. Aunque no obtuvo la corona, sí alcanzó un lugar en la final.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención tras el evento ha sido el cambio físico de la venezolana antes de su participación en el certamen. En redes sociales se viralizaron fotografías que muestran su apariencia previa a los retoques estéticos, algo que, según los comentarios, también habrían realizado otras concursantes, incluidas México —la nueva Miss Universo— y Colombia. Las reacciones no se hicieron esperar, y numerosos internautas resaltaron la belleza de las participantes.