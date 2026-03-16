Bogotá

Chapinero se la juega por la salud mental: primer foro gratuito sobre bienestar emocional

Este evento contará con académicos y gremios para dialogar sobre acciones en la localidad.

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Redacción Nación
16 de marzo de 2026, 4:53 p. m.
Este evento se llevará a cabo en la Universidad Sergio Arboleda
Este evento se llevará a cabo en la Universidad Sergio Arboleda Foto: 123RF / Alcaldía de Bogotá / Montaje: Semana

La salud mental se ha convertido en uno de los temas de mayor discusión dentro de la agenda pública de las ciudades, especialmente en contextos urbanos donde las dinámicas sociales, económicas y laborales impactan el bienestar emocional de los ciudadanos, con más de 6 millones de atenciones registradas entre 2021 y 2024, evidenciando un aumento del 26 % en trastornos de ansiedad, depresión y del estado de ánimo en Bogotá, según la Alcaldía.

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Las autoridades locales han impulsado iniciativas que buscan integrar a diferentes actores sociales, como universidades, gremios y organizaciones profesionales, para analizar los retos y las oportunidades que enfrenta la ciudad en materia de salud mental. Este tipo de encuentros busca generar diálogo y fortalecer las políticas públicas relacionadas con el bienestar emocional de la población.

Por esta razón, la Alcaldía Local de Chapinero anunció la realización del primer foro territorial dedicado a la salud mental en la localidad. El evento, denominado “Chapinero se construye con bienestar: política pública y salud mental en el territorio”, se llevará a cabo el 19 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m. y reunirá a representantes del gobierno local, la academia y diferentes sectores profesionales para dialogar sobre el bienestar emocional en el territorio.

Según la información divulgada por el Distrito, el encuentro se convertirá en un espacio de intercambio de ideas y construcción de propuestas que permitan fortalecer las estrategias de promoción y prevención en salud mental dentro de la comunidad.

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El foro contará con la participación de instituciones académicas y gremiales, entre ellas la Universidad Sergio Arboleda y el Colegio Colombiano de Psicólogos, organizaciones que aportarán una mirada técnica y académica al debate sobre las políticas públicas relacionadas con el bienestar emocional.

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De acuerdo con la administración local, la jornada será inaugurada por la alcaldesa de Chapinero, Catherine Chaves Hernández, quien ha destacado la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva integral. La mandataria señaló que “hablar de salud mental también es hablar de bienestar, convivencia y calidad de vida”, al explicar la importancia de abrir espacios de diálogo entre diferentes sectores de la sociedad.

El evento se desarrollará en formato de conversatorio, con la participación de expertos, autoridades locales y representantes de la academia que compartirán reflexiones, experiencias y propuestas orientadas a fortalecer la atención y el cuidado emocional en la localidad. Se llevará a cabo en la Plazoleta Los Colores de la Universidad Sergio Arboleda.

Salud mental
Salud mental Foto: colprensa

Entre los principales objetivos del foro está promover espacios de discusión sobre salud mental, fortalecer las estrategias de prevención y bienestar emocional en distintos entornos comunitarios y fomentar la articulación entre instituciones públicas, universidades y gremios profesionales.

Asimismo, la iniciativa pretende impulsar redes comunitarias de cuidado que permitan identificar oportunamente a personas que atraviesan situaciones de riesgo emocional y facilitar procesos de acompañamiento. También busca abrir escenarios de participación ciudadana donde los habitantes de la localidad puedan expresar sus preocupaciones y propuestas frente a este tema.