Suscribirse

Salud

MinSalud le responde a la Corte Constitucional y asegura que “no hay desabastecimiento de medicamentos” en el país

El Ministerio de Salud anunció las estrategias para garantizar la disponibilidad de medicamentos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 10:50 p. m.
Desabastecimiento de medicamentos en Colombia.
Desabastecimiento de medicamentos en Colombia. | Foto: Getty Images

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud y Protección Social le respondió a la Corte Constitucional tras el pronunciamiento sobre el acceso a medicamentos.

En el país no hay desabastecimiento general de medicamentos y que, junto con la industria y actores del sistema, adelanta acciones para superar las dificultades puntuales en su distribución”, dice inicialmente el escrito.

Contexto: Ministerio de Salud tiene dos meses para presentar plan contra el desabastecimiento de medicamentos en Colombia

Ante el pedido de la Corte de presentar un plan que permita superar esta dificultad por la que atraviesa el sistema de salud, MinSalud anunció las estrategias para garantizar la disponibilidad de medicamentos, incluidos los de alto costo, raros o crónicos, se suman:

  • Compra centralizada para enfermedades huérfanas
  • Distribución de 819.346 frascos de DLT para VIH
  • Apoyo a proyectos de desarrollo de medicamentos estratégicos
  • Impulso a la producción nacional de biológicos contra el cáncer
  • Emisión de la Resolución 1809 de 2025 para reforzar la vigilancia farmacéutica
  • Creación de un tablero de consulta pública con información actualizada, a agosto de 2025, sobre los reportes de EPS y gestores farmacéuticos, disponible en: Desabastecimiento de medicamentos – Minsalud

Además, dio a conocer que un trabajo articulado con Invima, Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional de Estupefacientes y la Defensoría del Pueblo para atender las alertas y problemas de entrega de los medicamentos en el país.

Imagen referencia de medicamentos y la Corte Constitucional.
Imagen referencia de medicamentos y la Corte Constitucional. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Semana

Sobre los trámites de medicamentos

El Invima reportó que, de los 26.049 trámites pendientes en noviembre de 2023, ya se resolvieron 23.229 dentro del plan urgente de abastecimiento (corte al 23 de septiembre de 2025), priorizando los trámites de medicamentos en desabastecimiento o en riesgo de estarlo, agilizando casos urgentes como visitas de planta, autorizaciones de importación y cambios de fabricantes para garantizar su disponibilidad.

“La agencia regulatoria aclaró, que la entrega final de los medicamentos, depende de decisiones comerciales de fabricantes e importadores, por lo que no todos los trámites aseguran su disponibilidad en el mercado”, se lee en el comunicado.

En el siguiente enlace puede consultar el monitoreo de abastecimiento de medicamentos en Colombia: Desabastecimiento de medicamentos – Minsalud.

“En cuanto al manejo de los recursos, la ADRES ha fortalecido el giro directo y los procesos de auditoría, reduciendo de manera importante los tiempos de pago y reconocimiento a los diferentes actores del sistema de salud”, puntualiza MinSalud.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Defensa reconoció que el país no está en la capacidad de producir todas las armas que necesita

2. Titular de Atlético Nacional alborota el avispero con última declaración: ¿pulla para Javier Gandolfi?

3. Alerta atómica: descubren grave falla en el sarcófago de protección del reactor de Chernóbil

4. Con el lanzamiento más veloz en la historia de los ‘playoffs’ de las Grandes Ligas, San Diego sigue vivo

5. Envían a la cárcel a tres personas señaladas de infiltrar el esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de SaludCorte Constitucionaldesabastecimiento de medicamentos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.